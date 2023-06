Corpo é encontrado com sinais de tortura em área de mata no bairro Flores

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (27), em uma área de mata, na Avenida Porto Seguro, no bairro Flores, ao lado da funerária Egípcia, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, populares se depararam com o corpo jogado no meio de plantas, com sinais de tortura e com uma marca de tiro na região da cabeça.

A vítima trajava uma bermuda amarela e azul, vestia uma camisa cinza. Foi possível identificar uma tatuagem no peito escrito ‘Family’, e no braço, escrito ‘Karelys’.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Vídeo: líder do grupo Wagner usa martelo como instrumento de terror e tortura

Homem é torturado, morto e tem corpo jogado em lago na Zona Leste de Manaus; vídeos

Mulher é sequestrada, torturada e morta no interior do AM; suspeito é preso