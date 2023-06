Homem é torturado, morto e tem corpo jogado em lago na Zona Leste de Manaus; vídeos

Acusado de ser “dedo-duro”, o homem foi torturado e jogado no lago com uma pedra amarrada na cintura

Manaus (AM) – O corpo de um homem, identificado como Carlos Daniel da Silva Batista, de 22 anos, foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (26), boiando no Lago do Aleixo, próximo à comunidade 11 de Maio, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Carlos foi torturado e jogado no lago com uma pedra amarrada na cintura.

Carlos estava desaparecido há três dias. Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, o homem era morador do Castanheira, no bairro Gilberto Mestrinho, e ficou marcado como “dedo-duro” no novo bairro após uma operação policial. A PM trabalha com a hipótese que os criminosos tenham deduzido que o recém-chegado na área teria denunciado os envolvidos no tráfico de drogas.

O homem foi levado pelos criminosos enquanto comprava gasolina para a motocicleta dele, na última semana. Carlos teve os pés e mãos amarrados e foi jogado no lago.

De Boa Vista (RR), Carlos veio morar em Manaus há 4 meses para cuidar das irmãs e não tinha envolvimento com o tráfico, de acordo com familiares.

Leia mais:

Homem com colete à prova de balas é morto a tiros em confronto de facções em Manaus

VÍDEO: homem é executado a tiros no São José, em Manaus

Motorista de ônibus é esfaqueado durante assalto na linha 678, em Manaus