Mais de 240 educadores aprovados no PSS são convocado em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus convocou 241 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nas disciplinas de Ciências, Matemática e do 1º ao 5º do ensino fundamental para atuarem nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A convocação foi publicada nesta terça-feira (8) no Diário Oficial do Município (DOM) nas páginas 26, 27 e 28, edição 5.298.

A convocação ocorreu tendo em vista necessidade da rede municipal de ensino de profissionais para a parte funcional das escolas.

“Estamos seguindo o que foi planejado pelo prefeito David Almeida e pelo secretário Pauderney Avelino. Essa seleção foi feita de forma isenta, onde tivemos um sistema de inteligência artificial fazendo o procedimento. Esses professores nos ajudarão a realizarmos um ano letivo com ainda mais qualidade”, completou Lourival.

Foram chamados 26 professores de Matemática, 15 de Ciências e 200 para o ensino fundamental.

Os aprovados devem aguardar o contato da Gerência da Comissão de Investidura (Cominv) da Semed, por meio de um e-mail com todas orientações para contratação. Caso o candidato não receba o e-mail ou tiver alguma dúvida, ele poderá entrar em contato pelo número 98842-7891.

“Só pedimos que fiquem atentos ao e-mail que foi cadastrado no ato da inscrição, caso o candidato não receba nenhum contato até amanhã, ele poderá ligar para o número informado acima”, explicou a Gerente da Cominv, Elisângela Bastos.

Após o contato, os aprovados têm até 15 dias para tomar posse em uma das 500 escolas na zona em que o professor fez a inscrição.

Documentação

Os aprovados devem ter em mãos os originais e cópias dos documentos listados no edital, como CPF, comprovante de residência, título de eleitor, PIS/Pasep, diploma e histórico escolar, certidão de casamento, identidade das crianças e certificado de reservista, dentre outros.

*Com informações da assessoria

