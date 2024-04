Escola de Manaus recebe visita da etnia Tikuna nesta terça-feira

Manaus (AM) – Parte do projeto “Minhas Raízes Indígenas”, que faz alusão ao Dia dos Povos Indígenas comemorado no dia 19 de abril, a escola especialista em educação infantil, Vida Educar, recebe a visita da etnia Tikuna, nesta terça-feira (30). A comemoração será aberta aos pais e terá danças e exposições de artesanato no quintal da escola, situado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

O projeto “Minhas Raízes Indígenas” tem como principal objetivo valorizar a identidade através da reflexão sobre a pluralidade cultural brasileira dando ênfase nas atividades diárias das crianças que tem como foco o reconhecimento da sua cultura e raízes indígenas.

A visita dos Tikuna acontece há mais de 5 anos na escola e, segundo a Gestora Geral, Swely Imbiriba, a presença da etnia é muito importante para o crescimento cultural das crianças.

“A presença dos representantes dessa comunidade no nosso espaço vem desmistificar ideias retrógradas sobre os indígenas. O encontro próximo com essa família Tikuna, que já consideramos amigos, trás a toda comunidade escolar um sentimento de reconhecimento das nossas tradições”, explicou Swely.

Ao longo do mês de abril a escola desenvolveu propostas focadas no tema, como a observação de utensílios, narração e representação de mitos e lendas, experimentação de comidas regionais e brincadeiras tradicionais indígenas, além da coleta de alimentos não perecíveis que serão destinadas a comunidade Tikuna.

*Com informações da assessoria

