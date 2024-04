MEC prorroga convocações da lista de espera do Fies

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para até o dia 17 de maio o prazo final para as convocações por meio da lista de espera do processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Essa etapa do processo seletivo do Fies começou no dia 28 de março e se encerraria na terça-feira, 30 de abril.

Os estudantes disputam cerca de 67 mil vagas para fechar contratos de empréstimo e pagar a graduação.

Recentemente, alguns deles relataram falhas técnicas no sistema eletrônico pelo qual os estudantes enviam os documentos para a matrícula.

Em janeiro deste ano, os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram divulgados indevidamente.

À época, o MEC informou que os dados foram disponibilizados para consulta durante 25 minutos.

No período em que o sistema ficou aberto para consulta, por volta das 9 horas da manhã, alguns estudantes receberam informações diferentes das divulgadas oficialmente no dia seguinte.

*Com informações da CNN Brasil

