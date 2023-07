Homem é executado com mais de 30 tiros e tem orelha decepada em Manaus

Um homem, até o momento não identificado, foi executado com mais de 30 tiros e teve a orelha decepada em uma área de mata na antiga invasão Monte Horebe, próximo ao Conjunto Habitacional Viver Melhor 2, em Manaus, durante a noite de quinta-feira (6).

De acordo com as informações preliminares repassadas pela polícia, moradores do conjunto fizeram uma denúncia anônima informando que um grupo de criminosos entrou na área de mata levando duas vítimas, e em seguida, ouviram disparos de arma de fogo.

Ao chegar no local, a polícia encontrou um homem morto e outro com sinais de tortura. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a vítima que apresentava ferimentos.

A polícia ainda recebeu uma denuncia que um dos suspeitos estava escondido em um apartamento do Conjunto Viver Melhor 2, e ao realizar a abordagem, os agentes encontraram o homem escondido com uma pistola, munições, maconha, oxi, uma balança de precisão e uma tornozeleira eletrônica rompida. Apesar de já ter passagem pela polícia, o suspeito negou que participou do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

🚨 Homem tem orelha decepada e é assassinado com mais de 30 tiros. pic.twitter.com/5Ho8TCTFQw — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 7, 2023

