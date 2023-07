Série Encontro das Águas: Cultura geek se funde à cultura erudita no palco do Teatro Amazonas

Manaus (AM) – As águas da cultura pop japonesa tiveram um encontro com as águas da cultura erudita, na noite desta quinta-feira (06/07), no Teatro Amazonas. O espetáculo “Natsukashii”, integrante da programação da Série Encontro das Águas, foi o veículo dessa fusão entre culturas, apresentando no palco um concerto com trilhas sonoras de animes executadas por uma formação orquestral.

“Natsukashii significa em japonês algo como saudade ou nostalgia. Não temos a tradução exata em português. É algo que você sente falta, mas não necessariamente tem o desejo de ter novamente. Baseado nessa brincadeira, a gente pensou que poderia transportar as pessoas que viessem assistir ao concerto de animes para esse mesmo feeling e sensação de nostalgia”, explicou o maestro Átila de Paula, diretor musical e regente do espetáculo.

Átila regeu a Geek Juke Box, responsável por tocar as trilhas sonoras conhecidas dos fãs das animações japonesas. Com uma formação híbrida, meio orquestra e meio banda, a Geek Juke Box cumpriu o papel, levando o público presente, formado em sua maioria por conhecedores do que estava sendo apresentado, a uma viagem nostálgica emocionante.

“A gente tem que sempre levar em consideração que o público geek, principalmente na Série Encontro das Águas, é o nosso público principal e tem uma cultura própria. Eles são muito exigentes porque eles conhecem a trilha sonora dos animes, dos jogos, conhecem a estética daquilo”, afirmou o regente.

O grupo Geek Juke Box foi formado em 2022 com a intenção de preencher uma lacuna, notada por seus integrantes, na entrega de cultura em Manaus: não existia nenhum grupo musical fazendo música para os geeks da cidade. Com repertório e arranjos exclusivos, a banda se propõe a ser uma “caixinha de música para os geeks”.

Cosplay

Como não poderia deixar de ser, em se tratando da cultura Otaku – como são designados os fãs da cultura pop japonesa, especialmente os fãs de anime –, o Cosplay estava presente no Teatro Amazonas.

Fantasiados dos principais personagens dos animes mais conhecidos, os praticantes de Cosplay recebiam, no hall do teatro, o público que foi assistir ao espetáculo. Caracterizado como Saski, personagem do anime Naruto, Diogo de Souza faz cosplay desde 2021.

“Comecei fazendo ações sociais com cosplay de super herói, fui conhecendo mais pessoas e fui aumentando o meu número de cosplays. Hoje vou participar do espetáculo, me apresentando no palco durante as músicas de Naruto”, afirmou.

Por acaso

Na plateia, um dos mais entusiasmados com o concerto “Natsukashii” era o norte-americano Amen Octer. E tinha uma razão especial: ele trabalha justamente com animação em Los Angeles e é fã de animes. Sua empolgação se completava pelo fato de ter descoberto o concerto totalmente por acaso. “Eu conheço essas séries todas”, disse apontando para os personagens em cosplay. “É uma circunstância muito surpreendente. Por acaso, vim parar aqui. Estou adorando o concerto”.

Irene Rizini, professora Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro (PUC/RJ) estava em Manaus para ministrar uma palestra na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e decidiu levar o amigo norte-americano para conhecer o Teatro Amazonas. Para a surpresa de ambos, havia um espetáculo em cartaz com um tema de grande interesse do animador.

“Eu falei: tenho que mostrar o teatro para você. E tivemos essa surpresa”, Contou

