Agricultura familiar e criação de políticas públicas para povos indígenas pautam visita técnica da FEI

Foram apresentadas propostas de ações para as populações indígenas da fronteira do País

Manaus (AM) – Visando articular novas propostas de atuação do Governo do Estado para as comunidades indígenas da região fronteiriça do Amazonas, a Fundação Estadual do Índio (FEI), recebeu na sede da instituição representantes do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (IDAM) e da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação (SEDECTI) para tratar sobre a agricultura familiar e políticas públicas voltadas para os agricultores e povos indígenas nesta semana (06/07).

Dentro do conjunto de ações já em execução, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) começou a ser emitido, em substituição à Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), por meio do CAF o agricultor tem acesso à todas as Políticas Públicas por meio da Lei da Agricultura Familiar, incluindo também os agricultores indígenas do Estado.

O extensionista rural do IDAM, Lázaro Monteiro fala da importância da emissão do CAF que possibilita que todos os agricultores e indígenas tenham acesso às políticas públicas.

“Este documento o CAF permite que todos esses indígenas organizados em associações e cooperativas ou até mesmo individualmente participem das ações voltadas para agricultura familiar, então é importante fazer uma ação conjunta entre IDAM e FEI para possibilitar que nossos indígenas tenham todos esse documento” afirma.

Durante a reunião, a coordenadora e indígena, Cisnea Menezes, que faz parte do Núcleo da Faixa de Fronteira do estado do Amazonas, ressaltou a importância da parceria com a FEI para tratar diretamente de políticas públicas ligadas às populações indígenas.

“A instituição é um órgão muito importante dentro do movimento indígena, é necessário estar dialogando diretamente com ela para discutir as políticas públicas específicas para os povos indígenas da fronteira, que é uma área de difícil acesso do Estado”, comentou.

Na ocasião, o diretor-presidente da FEI, Sinésio Trovão, falou que essa ação em conjunto irá beneficiar os povos indígenas das fronteiras.

“A questão dos povos das fronteiras é muito importante, por isso o Governo do Estado vai desenvolver ações que possam fortalecer a agricultura familiar, segurança territorial e turismo nas áreas indígenas visando melhorar a qualidade de vida e gerar renda para essas comunidades”, disse Trovão.

