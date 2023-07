Detran Amazonas participa do evento “Manaus Mais Cidadã”, na zona norte da capital

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, no último sábado (8), do evento “Manaus Mais Cidadã, uma ação de cidadania promovida pela Prefeitura de Manaus que ofertou serviços gratuitos à população, na Escola Municipal São Benedito, localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

O Detran-AM ofereceu serviços essenciais aos usuários, tais como: licenciamento anual, transferência de veículo, entrega do CRLV-e, parcelamento de dívida, renegociação da dívida ativa de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além de inscrição nos cursos de mototaxista e motofretista.

Também foram ofertados serviços relativos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como renovação, mudança ou adição de categoria, segunda via e transferência de domicílio. Segundo a coordenadora da equipe do Detran-AM no evento, Karen Chaves, a procura pelo atendimento foi alta e a ação atendeu as expectativas.

Atualização

O mototaxista Francisco das Chagas, 37, morador do bairro Manoa, zona norte de Manaus, aproveitou a oportunidade para se inscrever no curso de atualização para mototaxistas, promovido pela instituição.

“O atendimento foi muito rápido e esclarecedor. Consegui todas as informações que precisava para dar início a esse curso, que é tão importante para o meu trabalho. Parabéns à equipe do Detran”, comentou.

Já Michel Gomes, 42, que trabalha com distribuição de cargas e é morador do bairro Cidade de Deus, aproveitou uma folga no trabalho para fazer a renovação de sua CNH. Segundo ele, ter que se deslocar até um posto do Detran durante a semana seria complicado devido ao seu trabalho.

“Foi ótimo aproveitar essa oportunidade. Moro aqui perto e essa iniciativa me ajudou bastante por conta do meu trabalho durante a semana”, disse ele.

Além dos serviços, o Departamento de Trânsito também levou a equipe de Educação para o Trânsito da instituição para desenvolver diversas atividades voltadas às crianças, como apresentação de fantoches e a entrega de material lúdico contendo informações sobre o trânsito.

O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidente de Trânsito (Navat) do Detran Amazonas, inaugurado recentemente pelo diretor-presidente da instituição, Rodrigo de Sá, também marcou presença na ação ofertando atendimento jurídico, psicossocial e assistência ao Seguro DPVAT.

“Manaus Mais Cidadã”

Em sua 4ª edição, o projeto “Manaus Mais Cidadã” é coordenado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), no qual todas as secretarias municipais e outros parceiros do Estado e da sociedade civil se reúnem em único espaço, a fim de oferecer serviços de todas as políticas públicas desenvolvidas na capital amazonense de forma gratuita e acessível à população.

Leia mais:

VÍDEO: carro cai de balsa com passageiro dentro e é arrastado pela correnteza no AM

Vídeo: Banhista morre afogado no balneário Lago Azul, em Manaus

Sessão especial na Aleam homenageia os 20 anos do Cetam