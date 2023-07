VÍDEO: carro cai de balsa com passageiro dentro e é arrastado pela correnteza no AM

Um carro caiu de uma balsa com um passageiro dentro, e foi arrastado pela correnteza, no Amazonas. O caso aconteceu na cidade de Lábrea, no Sul do estado, neste fim de semana. Moradores registraram a situação em vídeo.

Assista:

Motorista esquece de puxar freio de mão e carro com passageiro cai em rio Amazonas pic.twitter.com/gX8jZHc24F — Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) July 9, 2023



O veículo caiu no Rio Mucuí, que fica a cerca de 70 quilômetros da sede do município amazonense.

De acordo com testemunhas, o motorista do carro e o passageiro estavam a caminho de Lábrea, quando o acidente aconteceu.

Testemunhas contaram que o condutor saiu do carro, que estava atravessando o rio sobre uma balsa, mas esqueceu de puxar o freio de mão.

O veículo caiu da embarcação. O passageiro estava dentro do veículo, porém, conseguiu sair sem ferimentos. Ele foi resgatado por trabalhadores da balsa. O carro foi retirado do rio na manhã do sábado (8).

