Pedro, do Flamengo, entrou na mira do clube inglês Tottenham

A janela de transferências do meio do ano está aberta, e os clubes se movimentam no mercado em busca de reforços. Dono de um elenco potente, o Flamengo tem jogadores que despertam o interesse de times do exterior, como é o caso de Pedro. O jogador entrou na mira do Tottenham.

Apesar do interesse do clube inglês, não há nenhum avanço além de consulta. O Tottenham observa o jogador para caso Harry Kane saia da equipe, e apenas entrou em contato com representantes do atleta para saber como está a situação do camisa 9 do Flamengo.

Além do time inglês, Pedro, recentemente, recebeu uma proposta milionária do Al Hilal, da Arábia Saudita, mas recusou. O camisa 9 do Flamengo não curtiu o projeto esportivo apresentado, mesmo se deparando com uma oferta salarial de cerca de seis vezes o valor dos vencimentos recebidos no Rubro-Negro.

Pedro renovou contrato com o Flamengo recentemente, e assinou novo vínculo até dezembro de 2027. A multa rescisória, que era de 60 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões), também foi reajustada, mas os valores não foram divulgados. Em caso de proposta oficial, o Rubro-Negro não pretende facilitar a saída do atacante.

*Com informações do Lance

