MC Poze vê cadeirante na plateia de show em Manaus e o coloca no palco; veja vídeo

Manaus (AM) – MC Poze do Rodo foi atração nacional do evento “RJ O Baile”, que ocorreu no sábado (22), no Espaço Via Torres, em Manaus.

Durante a apresentação, o artista viu um fã cadeirante na plateia e pediu para seus seguranças o colocarem junto a ele, em cima do palco.

Preocupado, o cantor pediu que as pessoas tivessem cuidado ao levantar o fã e a cadeira de rodas. “Cuidado, cuidado aí”, disse Poze.

Ao conseguir juntar artista e fã, o público aplaudiu o gesto do MC. No vídeo publicado nas redes sociais é possível ver Poze conversando e abraçando o fã. Bastante emocionado, o cadeirante chora. Após o momento, o MC pergunta se existe mais alguma pessoa na mesma condição que o primeiro fã.

MC Poze

MC Poze do Rodo, é um cantor, rapper e compositor brasileiro de funk carioca e trap que virou febre nacional por conta do seu talento e autenticidade.

Poze começou a ganhar fama por volta de 2019, quando por acaso decidiu fazer uma homenagem aos seus amigos que faleceram, lançando a música “Homenagem Pra Tropa do Rodo”.

Leia mais

MC Poze é atração do “RJota o Baile” deste sábado

MC Poze surpreende fã mirim que teve celular roubado e presenteia com novo aparelho

VÍDEO: homem viraliza ao dançar funk enquanto carrega geladeira nas costas