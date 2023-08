Jovem que cheirou pimenta recebe alta de hospital e terá atendimento domiciliar

Thais Medeiros de Oliveira estava internada desde fevereiro no hospital Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia

Internada desde fevereiro após cheirar uma pimenta-bode, a trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, recebeu alta, na última segunda-feira (31).

Ela estava internada no hospital Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia. Segundo a unidade de saúde, Thais agora receberá atendimento domiciliar, com visitas semanais.

A equipe que atenderá a trancista é composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social, técnico em enfermagem.

A frequência de atendimento ao paciente é alternada conforme a necessidade de tratamento de cada caso.

Na sexta-feira (28), Adriana Medeiros, mãe da jovem, afirmou que será importante para sua recuperação o convívio com a família e com suas filhas.

“Essa volta para casa vai fazer muito bem para ela. Estar perto da família e estar perto das filhas. Isso vai fazer um diferencial muito grande na recuperação da Thais” , disse Adriana em vídeo publicado no Instagram.

Entenda o caso

Thais e o namorado estavam em casa, almoçando com a família, quando a companheira teria cheirado uma pimenta-bode e começou a passar mal. Asmática, ela teve falta de ar e precisou ser levada às pressas para o hospital. Chegando ao local, Thais precisou ser reanimada pelos médicos.

A CNN ouviu especialistas para entender o que pode ter ocasionado a reação alérgica grave na jovem.

Na avaliação do neurocirurgião e professor livre docente do Hospital das Clínicas de São Paulo Fernando Gomes, a trancista pode ter sido vítima de uma reação cruzada, quando há uma resposta imunológica a produtos diferentes, mas com componentes semelhantes.

O neurocirurgião aponta também a possibilidade de um elemento não identificado ter causado um choque anafilático, a forma mais grave de resposta alérgica que uma pessoa pode experimentar.

“O antecedente de asma da jovem já mostra que ela tem uma predisposição a processos inflamatórios, autoimunes e até mesmo imunoalérgicos, o que pode configurar um fator de risco a mais nessa situação” , cita.

A alergista e imunologista do Hospital Albert Einstein Brianna Nicolletti pontua que alergia a pimenta é rara, mas pode acontecer, assim como a outras especiarias, tal como noz-moscada, canela, entre outras.

“Vale lembrar que a alergia pode acontecer em qualquer momento da vida, quando ocorre uma ‘desregulação’ do sistema imunológico do entendimento do que seria normal e estranho” , elucida Nicolletti.

“Você pode desenvolver alergia em qualquer idade, mesmo já tendo ingerido [uma determinada substância] e não ter tido nenhuma alergia, pois o sistema imune está em constante transformação” , completa.

Como identificar uma reação alérgica grave

No caso das reações alérgicas graves, a médica indica que os sinais e sintomas surgem minutos ou poucas horas após o contato com a substância. É preciso estar atento para:

Vermelhidão, coceira ou inchaços na pele;

Tosse, chiado no peito ou falta de ar;

Dor de barriga, diarreia ou vômito;

Hipotensão (pressão baixa) e;

Desmaio ou sonolência.

O que fazer em casos de reação alérgica grave

Ambos os especialistas consultados pela CNN são categóricos em afirmar que o primeiro passo ao se identificar uma reação alérgica grave é procurar ajuda especializada no hospital mais próximo.

Isso porque um choque anafilático pode causar um edema de glote, que pode afetar a garganta e obstruir o fluxo de ar para os pulmões. Se não tratado rapidamente, a condição pode ser fatal.

No entanto, os médicos ouvidos reiteram que pessoas com predisposição a reações alérgicas graves costumam carregar com si uma caneta injetável de adrenalina, que deve ser aplicada quando necessário.

Além disso, manter a pessoa preferencialmente deitada, com as pernas elevadas, para facilitar a circulação sanguínea e observar seus sinais vitais são medidas imprescindíveis.

*Com informações da CNN Brasil

