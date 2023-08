Motociclista de APP é assaltado no momento em que finaliza corrida na Zona Leste

Câmeras de segurança da rua Miranda Correa, no bairro São José Operário, Zona leste de Manaus, flagraram o momento em que um motociclista de APP e um passageiro foram assaltados no momento em que o motorista finalizava a corrida, durante a madrugada desta sexta-feira (11).

De acordo com as imagens, o passageiro desce do veículo e logo em seguida, dois homens armados aparecem em uma moto e rendem as duas vítimas.

Os assaltantes ordenam que o motociclista desça da moto e um dos criminosos sobe na veículo do trabalhador. Enquanto a dupla foge do local, o motorista e o passageiro seguem andando pela rua. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado.

