Turnê ‘Cedo ou Tarde’ do NX Zero chega a Manaus nesta sexta

A banda NX Zero chega a Manaus nesta sexta-feira (18) para um show da turnê “Cedo ou Tarde”, que marca o reencontro do grupo. A apresentação tem assinatura da PUMP Entertainment e acontece no Pavilhão do Studio 5.

Depois de mais de cinco anos longe dos palcos, Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler se reúnem para celebrar uma história de sucesso e que acumula hits.

A banda apresentará um setlist especial (e com surpresas para cada apresentação), que promete agitar o público e relembrar momentos marcantes na vida dos fãs da banda.

Os ingressos para o show em Manaus estão disponíveis no site ingressofly.com e nas Lojas Via Uno (Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Shopping e Shopping Grande Circular).

Valores