Programa Ecoa powered by InovAtiva apoiará negócios inovadores em fases iniciais em Manaus

Manaus (AM) – A cidade de Manaus foi escolhida para sediar o Ecoa powered by InovAtiva, programa que oferece apoio intelectual de profissionais experientes e conexões para projetos inovadores em fases iniciais de maturidade em regiões descentralizadas do país. O Manaus Tech Hub, espaço de inovação aberta do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, será o responsável pela execução do Ecoa powered by InovAtiva na região.

O evento de lançamento que ocorrerá nesta sexta-feira (25) marca a abertura das inscrições, que deverão ser realizadas através do site do InovAtiva, política pública que promove um conjunto de iniciativas de apoio ao desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo inovador no país. Para esta edição, serão selecionadas até 25 empreendedores ou equipes cujos projetos estejam nos estágios de ideação até o nível de validação no mercado.

Para a Coordenadora do Manaus Tech Hub, Bárbara Formoso, a iniciativa busca além de oferecer oportunidade de capacitação, evidenciar o potencial inovador que a região Norte possui. “A nossa região tem muito a contribuir com o ecossistema de inovação do país, são inúmeros jovens, universitários e empreendedores que tendem a fomentar esse cenário e são iniciativas como essa que dão a chance de proporcionar a visibilidade e qualificação ideal”.

O programa foi desenvolvido a partir do InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina, mas com o propósito de desenvolver ecossistemas de empreendedorismo inovador em nível regional. As equipes selecionadas terão acesso a quatorze semanas de capacitação empreendedora e mentorias individuais com profissionais experientes e, na etapa final, apresentarão suas ideias a potenciais parceiros comerciais, clientes e investidores no Demoday.

Participe do evento de lançamento

Inscrições gratuitas em: https://bit.ly/lancamentoecoa

Data: 25/08/2023

Horário: 14h

Local: Samsung Ocean. Av. Darcy Vargas, 1200 – Parque Dez de Novembro, Manaus – AM, 69055-035

Sobre o Ecoa powered by InovAtiva

O Ecoa powered by InovAtiva é um programa totalmente gratuito e equity free, que selecionará até 25 projetos inovadores do ecossistema de Manaus. A participação é aberta a soluções de todas as áreas de atuação que estejam nas fases de criação, ideação ou validação. Esta edição do programa tem a realização do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com Manaus Tech Hub, suporte à execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) e apoio metodológico da Wadhwani Foundation.

