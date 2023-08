Programas desenvolvem o turismo na “terra do mel”, no interior do Amazonas

A terra do mel é o sétimo município a integrar o chatbot de informações turísticas pelo Whatsapp, Amazonas to go

Boa Vista do Ramos (AM) – Placas de energia solar, desenvolvimento de rotas turísticas e lançamento do serviço de informações ao turista estão no pacote de ações entregues pelo Governo do Amazonas, no município de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus). Por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), o município conhecido como “terra do mel”, recebeu 16 placas de energia solar do Programa Brilha Amazonas.

Durante o evento, na quinta-feira (25), a Amazonastur e o executivo municipal, lançaram os novos roteiros para duas das principais atividades turísticas de Boa Vista do Ramos: a rota do mel e a rota do pirarucu. O produto turístico foi desenvolvido pela Amazonastur e conta com o planejamento para recepcionar o turista em todas as etapas do passeio.

Município de Boa Vista do Ramos é conhecido como “terra do mel” Foto: Divulgação

Conforme o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, desenvolver o turismo no interior do Amazonas é uma das metas da instituição. Segundo ele, além da entrega do ordenamento turístico das rotas do mel e pirarucu, a ação da Amazonastur beneficiou oito estabelecimentos que vivem do turismo, com a entrega dos kits, que contém duas placas solares, por meio do Programa Brilha Amazonas.

“A estratégia de interiorização não apenas cria oportunidades econômicas, mas também produz melhorias tangíveis na qualidade de vida das pessoas que vivem no interior do Amazonas. Com essas ações colaborativas e inovadoras, a parceria entre o Governo do Estado, por meio da Amazonastur, e as prefeituras está abrindo novos horizontes no turismo”, afirmou o presidente.

Beneficiada com o Programa Brilha Amazonas, criado para fomentar o uso de energia limpa no turismo, a proprietária do Restaurante Pimenta de Cheiro, Maria Doroteia Pinto, agradeceu a entrega e afirmou que as placas solares devem reduzir a conta de energia e possibilitar investimentos para ampliar o atendimento aos turistas.

“Graças a Deus, o Governo tem ajudado os prestadores de serviços de Boa Vista do Ramos para melhorar o custo de vida daqui do município e do meu estabelecimento. O nosso objetivo é melhorar e atender os turistas da melhor forma possível”, disse.

Além do presidente da Amazonastur, a solenidade de entrega das ações do órgão contou com a presença do prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade.

A terra do mel é o sétimo município a integrar o chatbot de informações turísticas pelo Whatsapp, Amazonas to go. A partir de agora, os turistas que desembarcarem em Boa Vista do Ramos, poderão utilizar a ferramenta para ter acesso aos melhores lugares para se hospedar, guias de turismo, restaurantes, além de informações sobre os atrativos do local.

A Natu, mascote do turismo amazonense, vai apresentar todas as funcionalidades do Amazonas to go. O acesso é disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou, ainda, em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.

*Com informações da assessoria

