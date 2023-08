Setor do Turismo em Manaus investe cada vez mais para atender público LGBTQIA+

Em Manaus, o Comfort Hotel recebeu o cerificado do programa Travel Proud, criado pela Booking.com, que atesta segurança, bem-estar e tratamento aos viajantes da comunidade

Manaus (AM) – De olho em um mercado que movimenta R$ 14,7 bilhões anualmente, segundo estimativa da Organização Mundial do Comércio (OMT), as empresas ligadas ao setor do Turismo investem cada vez mais na capacitação de atendimento ao público LGBTQIA+, nicho que cresce 11% ao ano, conforme a Associação Brasileira de Turismo LGBT (ABTLGBT).

A pesquisa divulgada pela empresa de e-commerce de viagens Booking.com, realizada de forma independente com mais de 11.500 viajantes LGBTQIA+ de 27 países e territórios, serve para embasar ainda mais esses investimentos, ao mostrar que nove entre cada 10 entrevistados consideraram a própria segurança e bem-estar ao escolher o destino de viagem.

A hospedagem está entre os principais pontos levados em consideração na hora de programar o próximo destino a ser visitado. Nesse sentido, a Booking.com criou o programa Travel Proud, que oferece treinamento para hotéis de todo o mundo para entender os desafios específicos pelos viajantes da comunidade LGBTQIA+. A versão em português foi lançada em abril deste ano e já conta com mais de mil estabelecimentos certificados.

Em Manaus, o Comfort Hotel, localizado no Distrito Industrial I, acaba de receber o certificado. “Não foi necessário tomar nenhuma medida drástica além do treinamento. Nossos colaboradores de linha de frente são conscientes sobre a importância de realizar um atendimento de qualidade para todos os nossos clientes”, explica o gerente comercial do hotel, Filipe Barrozo.

De acordo com ele, o certificado só reforça o compromisso do hotel com o bem-estar dos clientes.

“Buscamos ter espaços seguros, confortáveis, livres de discriminação, sempre respeitando o direito de todos. Nossa visão está em justamente cuidar de todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores com todo o respeito e consideração que tratamos nossa própria família”, destaca.

Acolhimento importante

E toda essa preocupação com o acolhimento dos hóspedes já vem sendo percebida por quem circula com certa frequência nas dependências do hotel, como a jornalista amazonense Maria Luiza Dacio. Acompanhada da namorada, Elem Leandro, ela fala da importância desse diferencial.

“Sempre fomos muito bem recebidas e acolhidas como mulheres LGBTQIA+ em todas às vezes que estivemos no Comfort Hotel. Não são em todos os lugares que encontramos essa receptividade e, no mínimo, respeito e educação. São poucos os lugares onde nos sentimos confortáveis de estar”, afirma.

Em recente entrevista, o CMO e vice-presidente sênior da Booking.com, Arjan Dijk, declarou que, embora a visibilidade, a compreensão e a aceitação das pessoas LGBTQIA+ tenham evoluído muito nos últimos anos, ainda não é possível considerar esse progresso garantido.

*Com informações da assessoria

