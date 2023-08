Wilson Lima diz que trabalho em prol do turismo no Amazonas segue fortalecido

Brasília (DF) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que o trabalho dos Governos do Estado e Federal para a promoção do turismo no Amazonas segue fortalecido e que já discute com o Ministério do Turismo (MTur) novas propostas para a melhoria do setor na região. A declaração foi feita durante a posse do novo titular da pasta, Celso Sabino, nesta quinta-feira (03), em Brasília.

Wilson Lima ressaltou que ter alguém da região Norte na gestão do MTur, como é o caso de Celso Sabino, que é do Pará, é importante para a manutenção do diálogo. Ele adiantou que já conversou, previamente, com o ministro sobre temas como o Festival Folclórico de Parintins; a pesca esportiva no Amazonas; e o aumento da relação entre o estado e países como Estados Unidos e Colômbia.

O governador disse, ainda, que o novo ministro do turismo no Brasil já se colocou à disposição para entender e avançar em propostas de parceria entre Governo do Amazonas e Governo Federal.

“Fazer turismo na Amazônia, no Amazonas, por exemplo, é diferente de fazer turismo no Nordeste, no Rio de Janeiro ou em outra região brasileira. Então, a gente tendo alguém que vivencia essa realidade é importante, ainda mais se tratando do Celso Sabino que é alguém muito acessível, que tem uma relação muito boa e fato também de ser alguém da nossa região”, avaliou o governador Wilson Lima.

Turismo no Brasil

Na ocasião, Celso Sabino disse que espera que o turismo possa trazer mais emprego e renda e destacou que pretende potencializar a atividade turística no país, aumentando a participação do setor na economia.

Um dos focos principais do Ministério do Turismo também será o incremento da infraestrutura turística, com facilitação de crédito para empreendedores do setor via Fundo Geral de Turismo.

Além disso, o MTur espera fazer parcerias para ampliar a qualificação profissional, com a oferta de novos cursos em parcerias junto ao Sistema S (Sesc, Sesi, Senac, por exemplo), universidades e instituições de ensino e para promover destinos nacionais, com prioridade para projetos que envolvam o Ecoturismo Sustentável; Turismo Cultural, Histórico, Religioso e Cívico; Turismo de Base Comunitária e Rural; Afroturismo e Etnoturismo, além do Gastronômico; de Lazer e Náutico.

Celso Sabino

O presidente Lula nomeou Celso Sabino, em 14 de julho, como ministro do Turismo. Integrante do União Brasil, mesmo partido do governador Wilson Lima, é deputado federal pelo estado do Pará. Assim, ele se torna o terceiro ministro da região Norte no Governo Federal, junto a Jader Barbalho Filho (Cidades) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

Natural de Belém (PA), Celso Sabino de Oliveira é auditor-fiscal e deputado federal há dois mandatos pelo Pará. Antes, foi ainda deputado estadual e também ocupou o cargo de secretário de estado de Trabalho e de presidente do Instituto de Metrologia do Pará.

*Com informações da assessoria

