Semana de Geografia da UEA está com inscrições abertas

Manaus (AM) – O curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e a Superintendência Regional de Manaus, divulga a 11ª Semana de Geografia – Amazônia+10: Mundo das Águas. O evento ocorrerá no período de 19 a 21 de outubro, no auditório da Escola Normal Superior (ENS/UEA), localizada na avenida Djalma Batista, 2.470, Chapada.

O evento tem como proposta discutir, divulgar e conhecer melhor os processos hidrológicos, geológicos, geomorfológicos e geográficos associados ao domínio de rios amazônicos, além de uma discussão voltada à influência da dinâmica fluvial no cotidiano das cidades e das comunidades ribeirinhas e amazônicas, fortemente influenciadas pelas cheias e vazantes dos rios. A programação contará com minicursos, mesa-redonda, palestras, apresentações de pôsteres e cultural, além de visita técnica.

A submissão de trabalhos pode ser efetuada até o dia 3 de outubro. As inscrições podem ser realizadas através do link:

https://sites.google.com/view/xisemageo/inscri%C3%A7%C3%A3o?authuser=0

Para mais informações acesse:

https://sites.google.com/view/xisemageo/in%C3%ADcio?authuser=0

Instagram: @xisemageo

*Com informações da assessoria

