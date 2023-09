VÍdeo: Em carta aberta, Luísa Sonza admite que Chico a traiu em um banheiro sujo

A cantora Luísa Sonza, que participou do “Mais Você” na manhã desta quarta-feira (20), revelou que seu namoro com Chico Moedas chegou ao fim, em carta aberta a artista deixa a entender que Chico a traiu em um banheiro sujo: “Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo que prometeu, se propôs e construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de manipular, que nada é grave. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada”.

O relacionamento durou apenas quatro meses, segundo Sonza, mas foi revelado há dois, após o influenciador parabenizá-la em um post do Instagram.

Para falar sobre o término, Luísa leu um texto que enviou para Ana Maria, chorando, a cantora falou sobre a traição em um bar e sobre quebra de um ciclo.

CONFIRA TRECHO DA CARTA

🚨AGORA: Luisa Sonza acaba de confirmar no “Mais Você” que seu relacionamento com Chico Moedas chegou ao fim. pic.twitter.com/OgOoftHE4p — Central Reality (@centralreality) September 20, 2023

Namoro

Luísa e Chico assumiram o relacionamento em junho durante as comemorações de aniversário da cantora, recentemente o nome de “Chico” ficou em evidência por conta de uma música que Sonza dedicou ao namorado em seu nome álbum “Escândalo Íntimo” confira parte da letra da música onde a cantora se declara ao agora ex-namorado.

Letra de Chico

Chico, se tu me quiseres

Sou dessas mulheres de se apaixonar

Pode fazer a sua fumaça, o Bar da Cachaça vai ser nosso lar

E, Chico, se tu me quiseres

Debato política, tomo o teu partido

E se for pra repartir o amor, que reparta comigo, mm

Chico, se tu me quiseres

Sou dessas mulheres de se apaixonar…

