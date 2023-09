Mercado de gás natural será promovido na Feira Internacional de Gastronomia Amazônica

Manaus (AM) – A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) promoverá o mercado de gás natural e as ações adotadas para o avanço desse segmento, especialmente, entre representantes do ramo de gastronomia, durante a Feira Internacional de Gastronomia Amazônica, a Figa 2023, realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no Amazonas), no sábado (30) e domingo (1º), no Centro de Convenções Vasco Vasques.

Durante os dois dias de evento, apontados como um dos maiores da região neste segmento, a companhia destacará os benefícios proporcionados pelo uso do combustível a usuários de diversos segmentos, incluindo representantes do ramo de gastronomia. Hoje, dos 344 associados da Abrasel, cerca de 60 já utilizam o gás natural.

“O gás natural proporciona um conjunto de benefícios, em comparação com outros combustíveis, aos seus usuários, que abrange a competitividade em termos de economia, a maior eficiência, segurança, a praticidade devido ao fornecimento contínuo e o pagamento do que é efetivamente consumido”, relata o diretor técnico-comercial da Companhia, Clovis Correia Junior, ressaltando que, no total, atualmente, a Cigás fornece para 17.063 unidades consumidoras (UCs), dos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e autogeração/liquefação.

A participação da Cigás no evento ratifica o seu compromisso de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Amazonas.

“Este segmento vem conquistando cada vez mais importância no cenário econômico local, inclusive como atrativo turístico, e propiciando a geração de postos de trabalho para a população”, frisa o diretor técnico-comercial.

Exposição institucional

A Companhia contará com estande na área de exposição institucional, onde o público poderá conferir apresentações sobre a prestação do serviço de distribuição e comercialização de gás natural prestado pela concessionária; as tecnologias empregadas tanto na construção da rede de distribuição de gás natural (RDGN), quanto na operação e nos sistemas de segurança e monitoramento da Companhia; bem como tomar conhecimento dos procedimentos para se tornar usuários do combustível, entre outros aspectos. Também haverá apresentações dos equipamentos de conversão de fornos e fogões, conforme atendimento de normas de qualidade.

O presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini, afirma que a Cigás tem grande atuação no segmento por ser provedora de gás natural para muitos estabelecimentos do ramo, não só filiados à Abrasel.

“Por este motivo, fez todo o sentido nós buscarmos essa parceria com a Companhia”, destacou Zamperlini, o qual salientou ainda que se trata de um evento consolidado, que atrai muitos holofotes por ser de negócios e também ter atrativos para o público.

Espaço Minichefs

A participação da Companhia de Gás do Amazonas no evento, também, será marcada pelo incentivo ao público infantil de experiências gastronômicas e atividades de entretenimento. Essa programação especial será realizada no Espaço Minichefs, um dos lançamentos da Figa 2023, com o apoio da Cigás.

No local, haverá oficinas de culinária em formato aulas-show. O objetivo é incentivar as crianças a produzirem receitas práticas e saudáveis, com um toque regional todo especial. Serão, no total, cinco oficinas por dia nos horários das 16h, 17h, 18h, 19h e 20h, com duração de 45 minutos cada.

Podem participar crianças acima de cinco anos – abaixo dessa idade, somente, acompanhadas dos responsáveis. Cada oficina, terá a participação de 12 crianças. No cardápio, já estão garantidos minipizzas, cupcakes e esfirras. Os participantes receberão certificado e um kit cozinha com avental e touca, além de poder, levar o alimento produzido. Para favorecer a inclusão, o ambiente terá um intérprete de libras.

Outro atrativo do Espaço Minichefs, que deverá conquistar a garotada, será o ambiente criativo, o qual terá um viés sustentável, de incentivo ao plantio de sementes de plantas regionais. Nele, também serão promovidas oficinas de pinturas em vasos de barro, grafismo e pintura de desenhos em painéis e papel, tendo como referência informações sobre o serviço prestado pela Cigás. Além disso, as crianças poderão se divertir com a mascote da Companhia de Gás do Amazonas, o Dutinho. Para participar das atividades do Espaço Minichefs, basta realizar inscrição, durante o evento, no balcão situado no mesmo local.

Figa 2023

A Feira Internacional de Gastronomia Amazônica contará, em sua programação geral, com aulas-show de chefs renomados do segmento, além de palestras, workshops, exposição de produtos e serviços, rodadas de negócios e outras atrações. São esperados em torno de 15 mil visitantes.

Vitrine do melhor da gastronomia regional, a feira está em sua quinta edição e tornou-se ponto de encontro para geração de novos negócios, bem como ambiente favorável para aperfeiçoamento profissional, troca de experiências e ampliação de rede de contatos.

O evento acontece de forma presencial e com entrada gratuita, no Centro de Convenções Vasco Vasques (avenida Constantino Nery, 5001, Flores), das 10h às 22h. Para participar da programação e realizar visitação, é necessário fazer inscrição pelo www.figa2023.com.br.

*Com informações da assessoria

