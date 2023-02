Governo anuncia investimento de R$ 45,1 milhões em Gás Natural no AM

Nesta quarta-feira(15), o Governo do Amazonas, por meio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), anunciou o investimento de R$ 45,1 milhões em Gás Natural. O objetivo é ampliar o número de unidades consumidoras (UC´s) beneficiadas com o energético, expandindo para mais de 270 quilômetros em 2023.

O anuncio foi feito Usina Termelétrica (UTE) Manauara, localizada na rodovia AM-010, zona rural de Manaus. Além do governador Wilson Lima, o evento contou com a presença do Diretor-Presidente da Cigás, René Levy Aguiar, do deputado estadual Sinésio Campos e de representantes da Companhia Energética Manauara.

O Governador falou que pretende transformar o Amazonas em um estado autossuficiente na produção de energia elétrica a partir do Gás Natural – Foto: Thais Matos

Wilson Lima falou que pretende transformar o Amazonas em um estado autossuficiente na produção de energia elétrica a partir do Gás Natural. Ele comentou também sobre a construção de quatro usinas térmicas no estado que devem ser concluídas em 3 a 4 anos e sendo totalmente movidas a gás natural.

​ “Vai chegar um momento em que o estado do Amazonas será autossuficiente em geração de gás natural e podemos até colocar no mercado livre pra começar a exportar pra outras regiões do Brasil. Temos trabalhando pra avançar na questão do GN. Meu grande desejo é colocar o Gás Natural para fazer função social, que ele esteja atendendo a maioria dos lares principalmente dos que mais necessitam”, finalizou.

Usuários beneficiados

Atualmente, a Companhia conta com mais de 12,6 mil unidades consumidoras dos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e autogeração/liquefação, mas o segmento termelétrico é o principal consumidor do GN fornecido pela concessionária, representando 95% da demanda distribuído pela Cigás, e consumiu, em média, pouco mais de 4 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), em 2022. O combustível é usado em usinas que geram eletricidade e abastecem a população de Manaus e dos municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari e Codajás.

Empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), shoppings, restaurantes, academias, lavanderias, supermercados, condomínios residenciais, o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz e cinco postos de combustíveis também usufruem dos benefícios gerados pelo uso do gás natural distribuído pela Companhia.

Neste ano, a rede de abastecimento de gás natural veicular deve se expandir para oito postos de combustíveis. Além disso, a Campanha “Faça a Conta. Use GNV!”, que já concedeu mais de R$ 680 mil em incentivos para conversão de veículos para utilização do Gás Natural Veicular (GNV), segue vigente até 16 de março. Mais informações podem ser obtidas por meio do endereço www.usegnv.cigas-am.com.br.

Flexibilidade operacional

Ainda neste ano a Cigás deve celebrar contrato para implantação de projeto de flexibilidade e segurança operacional, por meio deste contrato, será construída infraestrutura de gasodutos interligando os sistemas de distribuição de gás natural Aparecida, que deve iniciar no bairro Aparecida e segue até as rodovias BR-174 e AM-010, e Mauá, cujo ponto de origem está no bairro Mauazinho.

Vantagens do gás natural

A principal vantagem do gás natural é a economia proporcionada aos usuários. Além de econômico, o GN também é menos poluente para o meio ambiente que outros combustíveis como diesel e óleo.

Outro benefício da utilização desse gás foi a redução de carretas que transportavam combustível líquido, com isso reduziu a emissão de CO2, diminuição de substâncias poluentes e a melhoria da qualidade do ar.

