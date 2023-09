Uiara aposta na qualificação de colaboradores de comunidades próximas ao Resort no Amazonas

Manaus (AM) – O Uiara Amazon Resort, localizado no lago Salvador, à margem direita do Rio Negro (Amazonas), tem por princípio a adoção de iniciativas relacionadas à responsabilidade social e corporativa e à colaboração comunitária. As ações também inspiram outras empresas a adotarem abordagens semelhantes em suas operações.

A administração do Resort tem o compromisso de empregar e apoiar ativamente a comunidade local. “Nós acreditamos que um hotel pode ser um catalisador para o crescimento econômico e o desenvolvimento da comunidade. É por isso que estamos empenhados em fornecer oportunidades de emprego significativas e de qualidade aos residentes locais”, disse Wander Areosa, CEO do Uiara.

Além de oferecer empregos em diversas áreas – como recepção, serviços de limpeza, restaurante e manutenção – o Uiara também investe no treinamento e no desenvolvimento de habilidades que vão contribuir com o sucesso profissional dos comunitários.

“Estamos profundamente comprometidos em investir na nossa equipe e criar um ambiente de trabalho inclusivo e acolhedor”, afirma Areosa.

Anilson Junior atua como garçom no Uiara Foto: Divulgação

Atualmente, 70% do efetivo do hotel é formado por moradores das comunidades Paricatuba, Guedes e do município de Iranduba. Gente como Anilson Junior que, há 9 meses, deixou de trabalhar como auxiliar de pedreiro, no Lago do Guedes, para atender turistas na função de garçom da área da piscina do hotel.

“Eu estou muito feliz com essa oportunidade de aprender. Quando entrei aqui não tinha nenhuma experiência e o trabalho de antes, em obras, era muito pesado. Hoje eu tenho mais tranquilidade e quero aprender ainda mais”, disse Arilson.

Quem prepara os drinks do bar é a “contadora de histórias” Ingrid Mayara que também mora próximo ao Uiara.

“Além de fazer drinks, eu adoro contar histórias para os turistas e eles amam ouvir. Sempre conto minhas experiências pessoais e histórias do Amazonas. Eles acham demais saber sobre a vida de quem vive na Amazônia. Até criei o termo ‘rabilux’ para minha rabeta, para ficar mais chick”, conta Ingrid.

O Uiara está empenhado em apoiar negócios e fornecedores locais usando produtos e serviços da região nas operações diárias, como a venda de chocolates da Amazônia.

“Acreditamos que quando essas empresas e comunidades prosperam, todos nós prosperamos. É por isso que estamos constantemente buscando maneiras de contribuir para o crescimento dos negócios locais e do bem-estar dos nossos colaboradores.”

*Com informações da assessoria

