Casal desaparece no Centro de Manaus e família pede ajuda para reecontro

Manaus (AM)- Andréia Macedo da Costa, de 39 anos e Daniel Marcelo de Araújo, de 21, estão desaparecidos desde o dia 6 de fevereiro deste ano. A família pede ajuda para reencontrá-los.

Eles foram vistos pela última vez por volta das 22h, nas proximidades da Feira Manaus Moderna, na rua dos Barés, bairro Centro, zona Sul da cidade.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação das imagens do casal.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e, posteriormente, transferido para a Deops, no sábado (12), Maria José Cauache, 51, mãe de Daniel, relatou que não tinha notícias do paradeiro de seu filho e da companheira dele desde o dia 6 de fevereiro.

Da última vez em que foi visto, Daniel trajava camisa, bermuda e boné na cor preta; ele possui também uma tatuagem com seu nome escrito no braço esquerdo. Já Andréia, estava vestida com uma bermuda vermelha e um top preto. A mesma possui tatuagens nos braços e pernas.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Daniel e Andréia, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

