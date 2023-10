Homem mata mãe e filho e espanca ex-sogra após cobrança de dívida

(São Paulo) – A Polícia Civil de Hortolândia, no interior paulista, investiga a morte de Fernanda Silva Bim, de 44 anos, e do filho dela, Maurício Silva Ferreira, de 24 anos. O ex-namorado da mulher, César Francisco Moranza Júnior, de 53 anos, já confessou o crime.

Segundo a investigação, o criminoso matou mãe e filho por uma cobrança de dívida. Fernanda emprestou dinheiro a César para que o suspeito investisse o valor. A mulher cobrou o ex-namorado, que marcou um encontro no dia 3 de outubro para, supostamente, fazer o pagamento.

Com medo, Fernanda chamou o filho para ir junto. A polícia suspeita que César agrediu e matou os dois. O corpo de Maurício foi encontrado três dias depois do desaparecimento, em Santa Bárbara d’Oeste, também no interior de São Paulo. O da mãe foi encontrado nessa terça (10), próximo do mesmo local.

Depois, o suspeito seguiu para a casa da família, no Jardim Amanda, em Hortolândia, onde espancou a mãe de Fernanda. O criminoso achou que tinha matado a idosa, que ficou três dias desacordada. A mulher foi encontrada em estado grave, com diversos ferimentos, e foi encaminhada ao Hospital Mário Covas, onde permanece internada.

A polícia investiga a motivação do crime e se o homem matou mãe e filho e tentou ainda matar a mãe de Fernanda para apagar vestígios do dinheiro que havia pego da família com a promessa de realizar um investimento.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Hortolândia como homicídio qualificado. César Francisco Moranza Júnior foi encaminhado à cadeia de Sumaré, e vai responder pelo assassinato de Fernanda e Maurício, e também por tentativa de homicídio contra a ex-sogra.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse, em nota, que “a autoridade policial aguarda a conclusão de laudos periciais e segue em diligências para elucidar o caso”.

*Com informações do Metrópoles

