VÍDEOS: Homem morre em incêndio após casa pegar fogo em Manaus

Manaus (AM) – Um caso de morte abolou os moradores do bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Um homem de 53 anos, identificado como Sandro Jean da Silva, morreu, na noite desta quinta-feira (26), após a casa dele pegar fogo, no beco Amazonas, comunidade São Sebastião.

A casa do homem possuía uma parte de alvenaria e outra de madeira. Conforme moradores, Sandro estava dormindo na parte de cima da residência e morava sozinho.

Segundo relatos, ele usava medicamentos controlados, o que pode ter influenciado para que ele não acordasse no momento do incêndio.

Os moradores da área ainda atuaram na busca de tentar controlar a chamas, mas o incêndio logo se alastrou. O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado e controlaram as chamas. Já o corpo do Sandro foi removido pelo Instituto Médio Legal (IML).

Não informações sobre as causas que levaram ao incêndio.

