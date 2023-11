Manaus (AM) – O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) divulga dados coletados pela pesquisa realizada pela Fecomércio Amazonas, sobre a intenção de compras dos amazonenses no período de Black Friday. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas. O levantamento foi realizado com 950 consumidores do comércio varejista de Manaus, entre os dias 1º e 3 de novembro.

De acordo com a pesquisa, 93% dos entrevistados demonstrou interesse em participar das compras durante a Black Friday. Os principais critérios considerados na decisão de compra incluem os ‘melhores preços’ (63%), seguidos pela ‘qualidade dos produtos’ (60%) e ‘promoções e ofertas’ (54%).

Produtos e compras

Os produtos mais desejados pelos consumidores são smartphones e eletrodomésticos, muitas pessoas planejam adiantar suas compras de presentes de Natal durante esse período. Quanto ao orçamento, a pesquisa revela que a maioria dos consumidores planeja gastar entre R$ 151 e R$ 400.

Pagamento e preferências

Os métodos de pagamento mais populares incluem o cartão de crédito (40%) e o pagamento à vista (37%), indicando uma mudança significativa em relação ao ano anterior. Quanto aos locais de compra, o Centro da Cidade (65%) lidera as preferências, seguido por Shopping Center (41%) e Loja de Bairro (26%).

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, ressaltou a importância desses dados para os lojistas, fornecendo informações valiosas para ajustar estoques e estratégias de vendas, visando atender de forma mais eficaz às expectativas dos consumidores. “O trabalho realizado pela Fecomércio é uma bússola para os lojistas e vendedores de todo o estado, que de posse dessas informações poderão atender de forma mais assertiva os consumidores”, afirma.

Para obter mais detalhes sobre a pesquisa completa, acesse o site da Fecomércio AM em fecomercio-am.org.br.

Denúncias

O consumidor amazonense pode realizar suas denúncias por meio dos seguintes canais de comunicação: (92) 33215-4009 ou 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h, exceto feriados), site www.procon.am.gov.br ou correio eletrônico: [email protected]. Se preferir, pode comparecer ao Procon-AM ou aos PACS.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Black Friday: Shopping de Manaus terá descontos de até 80% em produtos e serviços

Procon-AM orienta consumidores sobre riscos nas falsas promoções da Black Friday

Black Friday: Empresa de Manaus oferta descontos de até 25% em transplantes capilares