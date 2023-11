Black Friday: Shopping de Manaus terá descontos de até 80% em produtos e serviços

O Shopping Ponta Negra começa, nesta quarta-feira (22) e vai até domingo (26), a campanha para mais uma Black Friday com promoções que chegam até a 80% de desconto em produtos e serviços nas lojas que aderiram à ação promocional. Na sexta-feira (24), o centro de compras irá estender o horário de funcionamento até às 23h, além de oferecer tarifa fixa no estacionamento na sexta e no sábado (25) para quem apresentar o voucher do Clube Ponta Negra, nos guichês de pagamento.

A Black Friday já é uma das datas mais importantes do comércio brasileiro e é realizada na última sexta-feira do mês de novembro com o objetivo de antecipar as compras natalinas com liquidações de produtos e serviços.

No Shopping Ponta Negra, lojas de todos os segmentos estarão oferecendo descontos e terão suas vitrines identificadas por adesivos. Entre as lojas participantes estão Di Donna, Adidas, Aleatory, Rommanel, Le lis Blanc, iPlace, Container Baby & Kids, Laser & Company, Santa Lolla, Usaflex, Água de Coco, Hering e Pandora, entre outras.

Quem for ao Shopping Ponta Negra durante a ação de Black Friday terá uma experiência diferenciada, com apresentação pelos corredores de orquestra de música e personagens que animarão os consumidores. Nas redes sociais do shopping, um time de influencers também irá mostrar as principais promoções das lojas.

“É uma ótima oportunidade para quem quer economizar nos presentes de Natal e, ao mesmo tempo, se antecipar nas compras. Nossas lojas estão com descontos imperdíveis”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, lembrando que na sexta-feira, haverá horário especial, das 10h às 23h.

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 08 de agosto de 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras. O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. São 135 opções de lojas nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

*Com informações da assessoria

