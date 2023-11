Última visita do ‘Vivendo o Nosso Centro’ acontece neste sábado em Manaus

Manaus (AM) – No próximo sábado (25), a Prefeitura de Manaus encerra a série de visitas do projeto “Vivendo o Nosso Centro”, com o último tour de educação patrimonial com coordenação do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). De 8h às 11h, um grupo de 50 pessoas fará a visita ao centro histórico, percorrendo edificações, ruas e espaços de patrimônio histórico na área central da cidade, fazendo um novo mergulho no programa “Nosso Centro”, lançado pelo prefeito David Almeida.

“Sábado teremos a última edição do ano e as vagas são limitadas para termos um melhor desenvolvimento do projeto e dar atenção, para não dissipar com um grande grupo. Quem fez a inscrição e não puder ir, que avise pelos canais para liberar a vaga e que possa ser preenchida por mais pessoas interessadas na visita”, explicou o diretor de Planejamento do instituto, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia via formulário. O tour acontece sempre aos sábados e teve início em agosto, completando agora oito visitas guiadas.

O tour tem coordenação do Implurb, com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) do Amazonas, da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e da Comissão Técnica para Implementação e Revitalização do Centro Histórico de Manaus.

O ponto de encontro acontece na praça Dom Pedro II. O diretor de Planejamento participa do tour guiado, mostrando a importância do programa, as intervenções que estão sendo realizadas e os eixos do trabalho, com foco em atrair mais vida, mais negócios e mais história para o território.

“Um desses eixos se encaixa exatamente nas visitas. É necessário conhecer o Centro, a história, o que ocorreu aqui nessa área e as intervenções que estão sendo realizadas para, lógico, vivenciar o espaço, ter este pertencimento. Por isso, o nome do programa ‘Nosso Centro’, porque ele é uma construção coletiva, é de todos”, afirmou Cordeiro.

O circuito passa pelos pontos de obras, mas antes, seu início acontece na praça Dom Pedro II, seguindo para o Museu da Cidade de Manaus (Muma), no paço da Liberdade, e rua Bernardo Ramos. O grupo passa pelas primeiras intervenções do “Nosso Centro” e finaliza a visita com uma ida ao Palácio Rio Branco e à sede do Iphan-AM, localizada nos números 13 a 17 da travessa Dr. Vivaldo Lima, na área portuária da capital.

Em todos os pontos é feita contextualização histórica e arquitetônica com ênfase nos estilos e tipologias e, no caso das intervenções em curso pela prefeitura, a ênfase será no tipo de construção e adaptação ao novo uso.

Horas

A participação garante horas complementares para estudantes de ensino superior e servidores públicos. Para ter direito à declaração de participação, que pode garantir horas complementares conforme o curso superior, os interessados devem realizar as inscrições prévias e assinar a lista de presença no roteiro.

Ao final de cada visita, em até 10 dias úteis, os participantes vão receber um certificado digital de atividade extracurricular complementar, que será enviado para o e-mail informado na pré-inscrição.

Obras

A Prefeitura realiza, atualmente, três obras urbanísticas no Centro: mirante Lúcia Almeida, casarão Thiago de Mello e largo de São Vicente.

*Com informações da assessoria

