Aleam realiza ação para campanha de combate a violência contra mulher, neste sábado (2)

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Procuradoria Especial da Mulher, realiza a ação social itinerante “Empoderadas”, em alusão à campanha dos “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, neste sábado (2), das 8h às 12h, no Centro Estadual de Convivência da Família Teonízia Lobo, no Mutirão, zona Norte de Manaus.

A ação conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), além da Rádio Comunitária A Voz das Comunidades 87,9 FM e Movimento Comunitário pela Cidadania (Mococi).

A programação da ação “Empoderadas” contará com bazar com produtos a preços populares; aulas de ginástica funcional; defesa pessoal para mulheres; atendimento psicossocial e jurídico para mulheres vítimas de violência; stand informações sobre Crédito Rosa, Auxílio Estadual e Cad Único; além de outros serviços e orientações destinados exclusivamente às mulheres e suas famílias.

Só para elas

A Procuradoria da Mulher levará sua equipe de psicólogas, assistentes sociais e advogadas para prestar atendimento psicossocial e jurídico a mulheres vítimas de violência, além de orientá-las sobre como buscar seus direitos e ter acesso a programas sociais e apoio da rede de proteção. Haverá ainda distribuição de material impresso da campanha dos “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

Defenda-se

De acordo com a deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos), será lançado ainda o projeto piloto Defenda-se, um curso itinerante de defesa pessoal para mulheres que vai rodar as ações propostas pela procuradoria na capital e interior. A aula inaugural será orientada pelas faixas pretas de jiu-jítsu Rebeca Rodrigues e Neuza “Mamuska” Santos, com suporte do presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO), Fernando Barros.

Outro momento da programação será o lançamento do mural “Grafite por Elas”, uma obra da artista visual Thaizis Benlolo com curadoria de Avelino Borges que vai deixar no muro do centro de convivência uma mensagem de superação do ciclo de violência e empoderamento para as mulheres da comunidade e do entorno.

Crédito Rosa

A ação “Empoderadas” terá importante participação da Seas, que levará às mulheres informações sobre o programa Crédito Rosa, que serve para o financiamento de pequenos e médios negócios liderados por mulheres. A pasta também terá atendimento sobre o Auxílio Estadual Permanente e o Cad Único do Governo Federal, que é a porta de entrada para que os cidadãos tenham acesso a programas sociais nas diferentes esferas da administração pública.

Dellas Bazar

Segundo o coordenador do Centro de Convivência da Família do Mutirão, Hefrânio Maia, a programação vai contar com a edição comemorativa de dois anos do “Dellas Bazar”, iniciativa que fortalece a autonomia feminina. O bazar, que terá venda de produtos diversos a preços acessíveis, contará com 65 stands e cerca de 100 mulheres empreendedoras.

Cetam

O Cetam também está presente na ação social “Empoderadas” com corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelhas, esmaltação e massagem relaxante. Informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 33182- 7250. ou (92) 99400-0093.

