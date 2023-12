‘GB’ suspeito de matar servidor do TCE-AM afirma que ordem veio da Bahia

Manaus (AM) – João Gabriel da Silva Almeida, conhecido como “O GB”, foi preso na segunda-feira (4) suspeito de ter envolvimento na morte do advogado e servidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Erwin Rommel Godinho Rodrigues. No mesmo dia, o atirador que atacou a vítima já havia sido preso em uma operação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo a polícia, “GB” declarou de forma informal que a motivação seria uma dívida que a vítima cobrava no estado Bahia. Ele foi preso junto com outros membros de uma organização especializada em roubos a clínicas médica de Manaus.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações contra a organização começaram no dia 29 de outubro quando os suspeitos causaram um prejuízo de R$ 300 mil a um estabelecimento. Durante o curso das investigações, a polícia cruzou com uma investigação da DEHS.

“A gente estava investigando essa quadrilha que seria especializada em realizar diversos furtos em clínicas médicas de Manaus. O veículo que teria sido utilizada na prática desse assaltos as clínicas também teria sido utilizado como apoio durante uma execução de um servidor do Tribunal de Contas”, disse o delegado.

Na prisão, foram coletados materiais em algumas casas de receptadores. Durante a averiguação na casa de João Gabriel, ele confessou que efetivamente participou do homicídio do servidor e cedeu a arma de fogo que teria sido utilizada no crime.

O titular do 1º DIP, informou também que “GB” declarou que a motivação da execução seria uma dívida que estaria sendo cobrada por parte de Erwin Rommel em razão de honorários advocatórios no estado da Bahia.

“GB” informou que ele e Hewerton Kauan Oliveira Cavalcante, de 18 anos, teriam a função de sequestrar o servidor só que durante a ação criminoso o pistoleiro acabou se assustando e executando a vítima.

Na segunda-feira (4), Hewerton foi preso pela DEHS. Ele disse à polícia que foi contratado e receberia a quantia de R$ 5 mil, mas esse valor não lhe foi repassado. Ele também diz que não sabe quem o contratou para matar o advogado, porém, a polícia acredita que ele esteja mentindo.

Leia mais:

VÍDEO: Jovem suspeito de executar servidor do TCE-AM é preso em Manaus

Suspeito de matar servidor do TCE é preso em Manaus; vídeo mostra crime

Conselheira Yara Lins toma posse como nova presidente do TCE-AM