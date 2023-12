Suspeito de matar servidor do TCE é preso em Manaus; vídeo mostra crime

A vítima era advogado, servidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e primo da conselheira Yara Lins.

Hewerton Kauan Oliveira Cavalcante, de 18 anos, foi preso no domingo (3) durante a Operação Legisperitum da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele é apontado como executor da morte do advogado Erwin Rommel Godinho Rodrigues, que tinha 54 anos.

A vítima era advogado, servidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e primo da conselheira Yara Lins. Um vídeo divulgado pela polícia mostra o momento do crime. Assista abaixo.

Erwin foi morto a tiros na saída de um restaurante no dia 11 de novembro, na Alameda Santos Dumont, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste.

Testemunhas informaram à polícia que um carro modelo Gol aguardava a vítima do lado de fora do estabelecimento, e assim que Erwin saiu do local, foi alvejado com pelo menos seis tiros.

