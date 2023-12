Exposição Van Gogh & Impressionistas está nos últimos dias de exibição em Manaus

Manaus (AM) – Instalada no Amazonas Shopping, a exposição Van Gogh & Impressionistas propõe uma imersão recheada de arte e tecnologia, no universo do pintor holandês Vincent Van Gogh, um dos maiores gênios do pós-impressionismo. A exposição oferece, ainda, uma incursão nas obras de Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne, quatro dos principais nomes do impressionismo e pós-impressionismo.

Os últimos ingressos estão disponíveis para venda on-line no site da produtora (www.lightland.com.br). A exposição conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas e loja de souvenirs, além de um incrível atelier imersivo com projeções de alta definição 360º nas paredes, cubos e piso.

O evento é um verdadeiro espetáculo de projeções imersivas, com efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas, levando arte, tecnologia e emoção com projeções 360º de alta definição. São utilizados múltiplos projetores para apresentar as obras em releituras, além de uma trilha sonora especial, baseada em grandes clássicos da música universal, privilegiando o envolvimento e a emoção.

Autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis e Amendoeira em Flor são algumas das obras do espetáculo imersivo que tem arrebatado multidões por onde passa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Últimos dias de exibição da exposição Van Gogh em Manaus

Espetáculo de imersão ‘Van Gogh & Impressionistas’ estreia em Manaus

Ativistas jogam sopa de tomate em obra de Van Gogh, em Londres