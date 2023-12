Deputado alerta sobre possíveis reflexos do conflito entre Venezuela e Guiana para o AM

Manaus (AM) – O coordenador-geral do Núcleo de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (NURIAM/ALEAM), deputado estadual João Luiz (Republicanos) alertou nesta quarta-feira (6), no plenário Ruy Araújo sobre os impactos da anexação do território de Essequibo, na Guiana à Venezuela.

“Nós estamos com uma preocupação muito grande com relação o que está acontecendo aqui no país vizinho, na Venezuela, onde teve um referendo no último domingo (4), para decidir se vai anexar o território de Essequibo (Guiana)”, disse o deputado João Luiz.

O parlamentar relatou que o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez tinha arquivado o processo de anexação do território, porém, com o crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) de 62,3% da Guiana, em 2022, e descobertas de jazidas petrolíferas no local, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro mostrou interesse em anexar a região.

“Isso traz para região uma insegurança muito grande, tanto, que vários homens do Exército foram deslocados para proteção da fronteira brasileira. Isso nos lembra o que está acontecendo na Ucrânia e Rússia, onde o mais prejudicado é a população, que acaba buscando refúgio em países vizinhos”, explicou o republicano.

O coordenador do Nuriam também alerta que os números de refugiados no Amazonas e Roraima podem aumentar novamente.

“Sabemos que a Venezuela está com a maior inflação do mundo e a sua população está passando por muitas dificuldades”, destacou João Luiz, que cobrou um posicionamento do Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira para fortalecer o diálogo na relação diplomática para a resolução do conflito.

Após o pronunciamento do republicano, os deputados estaduais Sinésio Campos e Rozenha também falaram no grande expediente sobre como o conflito da Guiana e Venezuela podem afetar o estado do Amazonas.

Nuriam

O Núcleo de Relações Internacionais do Amazonas (Nuriam) da Assembleia Legislativa do Amazonas é coordenado pelo deputado João Luiz, secretariado pelo professor Neibe Araújo e vice-coordenador, o professor e presidente do Instituto Sociocultural Brasil/China (Ibrachina), Dr. Thomas Law. Ele tem objetivo de integração com entidades públicas em todas as esferas, além de integrar entidades privadas e acadêmicas. O núcleo é um projeto estratégico e inovador que visa impulsionar o desenvolvimento do nosso estado e fortalecer a competitividade internacional. Este núcleo tem como objetivo primordial diagnosticar, estudar, debater, propor e executar temas e ações de relevante interesse para o Amazonas no âmbito das relações internacionais.

*Com informações da Aleam

