Trecho da BR-174 é interditado após desabamento no AM

Um trecho da rodovia federal BR-174, que liga o Amazonas a Roraima, desmoronou na segunda-feira (25), após a forte chuva que atingiu a região.

O problema ocorreu no KM 1.045 e um dos lados da pista teve que ser interditado

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para realizar a sinalização e orientar os motoristas que trafegam na região.

Trechos da BR-174 estão entre os mais perigosos e mortais do Amazonas

A BR-174, que liga o Amazonas a Roraima, tem trechos considerados os mais perigosos e mortais do Estado, conforme dados do Viagem Segura – Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2024, realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgado na última quarta-feira (13). A pesquisa é referente a novembro de 2022 e outubro de 2023.

Em pesquisa anterior divulgada pela CNT em novembro, o trecho entre Presidente Figueiredo e Borba já era considerado o pior do País.

O Ministério dos Transportes assinou três ordens de serviços para obras de recuperação na BR-174 em maio deste ano. No entanto, as obras de melhoria no trecho que fica no território amazonense estão sendo feitas com lentidão.

No Brasil, foram registrados 66.508 acidentes nas rodovias federais neste período. As ocorrências deixaram 5.520 mortos, média de oito óbitos a cada 100 acidentes. Ficaram feridas 76.677 pessoas.

A BR-101 foi a rodovia que registrou mais acidentes no País, com 11.337 ocorrências. Enquanto a BR-116 foi a rodovia que registrou mais mortes, com 752 casos no período, no Amazonas, foram registrados 112 acidentes nas rodovias federais, com nove óbitos.

O trecho que registrou o maior número de acidentes no Estado é da BR-230, entre o quilômetro 610 e 620. Em um espaço de 10 quilômetros da via, foram registrados 14 acidentes que resultaram em uma morte.

Em relação ao número de mortes, quatro trechos da BR-174 foram os mais mortais do Amazonas para o período. Entre o quilômetro 910 e o quilômetro 1.090 foram registradas quatro mortes em 11 acidentes.

