Família sai de Manaus e enfrenta desafio de atravessar BR-319 de carro até Curitiba

Manaus (AM) – Percorrer mais de quatro mil quilômetros de carro em cinco dias, em uma viagem entre Manaus, capital do Amazonas, até Curitiba, no Paraná. Essa foi a aventura vivida pelo contador Thiago Ribeiro e da psicóloga Pamela Cristina, junto com os filhos, as pequenas Laura, de 6 anos, e Luíza de apenas 1 ano e 7 meses.

Os altos preços das passagens aéreas obrigou a família a fazer novos planos. Eles driblaram as dificuldades e conseguiram conquistar a meta. Os quatro saíram da capital amazonense no dia 15 de novembro e chegaram em Curitiba no dia 19 do mesmo mês.

Para a viagem, foi necessário um planejamento financeiro, buscar informações sobre a estrada conhecida por ser perigosa e por problemas na estrutura, além de conferir as previsões meteorológicas.

A família aproveitou o feriado da Proclamação da República e caiu na estrada, para se aventurar pela BR-319. A rodovia federal é conhecida pela péssima qualidade, sem pavimentação. Discussão que se arrasta há décadas devido a imensa resistência dos ambientalistas.

Inclusive, propostas e soluções são apresentadas por autoridades para a recuperação da situação da BR-319, que é a única ligação por terra entre Manaus e o resto do país.

“Queríamos passar o fim de ano em Curitiba, mas só de passagem gastaríamos uma média de R$ 6,5 mil. Pesquisamos bastante, entramos em grupo de WhatsApp de pessoas que acompanham semanalmente as condições da BR-319 e decidimos vir num dia que estaria com a previsão de sol e sem possibilidade de chuva, evitando assim transtornos. Soubemos também que a rodovia estaria recebendo manutenção, o que nos deu segurança de vir. Além do que ficaríamos com o carro para passear diante de tantas possibilidades”,

O preço médio das passagens aéreas nacionais aumentou 16% de janeiro a outubro de 2023 em comparação aos mesmos meses de 2022, conforme um estudo do buscador de passagens aéreas Viajala, que analisou as 50 principais rotas. A maior alta aconteceu de Maceió a São Paulo. O aumento foi de 25% nesse intervalo, de R$ 902 para R$ 1.129.

A principal justificativa é a falta de concorrência, na análise de Rodrigo Melo, diretor comercial do Viajala. “O Brasil tem poucas companhias aéreas, o que prejudica a concorrência e a possibilidade de custos mais baixos”, afirma.

Em 2019, a Avianca Brasil deixou de operar. Em 2022, após a pandemia, o lançamento da companhia aérea ITA, do grupo Itapemirim, chegou a causar uma baixa imediata nos preços, mas a empresa durou apenas seis meses. Em agosto de 2023, a crise do mercado de milhas aéreas, capitaneada pela suspensão de operações das agências 123 Milhas e Maxmilhas, complicou ainda mais o cenário para o consumidor.

Para a viagem, houve uma preparação especial de Thiago e da esposa, principalmente por conta das duas filhas, eles foram no carro da família, um veículo do modelo Polo, e levaram alimentação e muitos brinquedos para entretenimento das pequenas.

Para Thiago, a maior dificuldade da viagem foi a travessia no trecho do Igapó-Açú, no município de Manicoré (a 260 km de Manaus). Em outubro, moradores da comunidade e os motoristas de veículos de carga e de passeio que precisam fazer a travessia, denunciaram a demora para retomar a viagem até Manaus em até três dias. Eram caminhões com cargas perecíveis e também com insumos para as empresas do Distrito Industrial, com origem em diversos estados brasileiros.

“O maior desafio que enfrentamos foi ficar três horas esperando a balsa no trecho do Igapó-Açú, pois aparentemente quem trabalha por lá dá preferência aos caminhões, pois a taxa de embarque é maior. O que revolta ainda mais é por se tratar de um trecho tão pequeno que poderia ser resolvido com uma ponte”,

contou Thiago.