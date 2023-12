Sexto envolvido em roubo a hotel de selva é preso no interior do AM

Manaus (AM) – Wanderson Vieira de Souza, conhecido como “Manchinha”, sexto envolvido em um roubo a um hotel de selva, foi preso nesta sexta-feira (29), em Manacapuru, interior do Amazonas. O crime ocorreu no dia 2 de março deste ano, na região do Lago do Acajatuba.

Conforme o delegado Rafael Allemand, titular da DIP, no dia do crime, Wanderson juntamente com outros cinco comparsas, já presos, realizaram o roubo ao hotel de selva.

Logo após a ação criminosa, foram deflagradas diversas operações que culminaram na prisão de todos os envolvidos.

“Wanderson também era responsável pelo tráfico de drogas no bairro Correnteza, em Manacapuru. O infrator também possuía três mandados de prisão por crimes de roubo em hotéis de selva em Manacapuru e Iranduba”, informou Allemand.

Wandeson vai responder por roubo e tráfico de drogas, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

