Guia turístico é preso suspeito de roubar hotel de selva em Iranduba

O guia turístico Daniel de Souza Coelho, de 24 anos, mais conhecido como “Tucano”, foi preso, na sexta-feira (15), suspeito de envolvimento em um roubo contra hóspedes e funcionários de um hotel de selva localizado no município de Iranduba. O crime ocorreu no dia 3 de dezembro de 2022.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, na ocasião do crime, um grupo de seis infratores invadiu o hotel e roubou os pertences de funcionários e hóspedes, além de dois motores tipo rabeta e um bote.

“As investigações apontaram que Daniel era guia turístico e se aproveitava do conhecimento da malha hoteleira da região para repassar informações para o restante do grupo criminoso e também identificar as possíveis vítimas”, disse o delegado.