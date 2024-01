‘Colômbia’ é preso em posse de droga que seria transportada do Porto de Manaus para o Pará

Manaus (AM) – Policiais civis do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em flagrante, nesta quarta-feira (10), Wander Silva e Silva, conhecido como “Colômbia”, em posse de maconha do tipo skunk que seria transportada do Porto da Manaus Moderna, Zona Sul, para o estado do Pará.

Conforme o delegado Cicero Tulio, titular da unidade policial, Wander estava sendo investigado por tráfico de drogas e, hoje, a equipe de investigação recebeu a informação de que ele iria realizar o translado das drogas para o Pará.

“Montamos uma campana nas imediações do local onde ele reside, para impedir o envio dos entorpecentes. Fizemos a abordagem no momento em que ele estava saindo de casa e encontramos, no porta mala do carro dele, um computador contendo, em seu interior, dois tabletes de maconha do tipo skunk”, disse.

Segundo o delegado, foi constatado que o indivíduo remete as drogas dentro dos objetos para outros estados da Federação. Ele confessou que mantinha mais um tablete de maconha e balanças de precisão em sua casa, ocasião em que fomos ao local e fizemos a apreensão dos materiais.

Wander já tem passagem pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele responderá por tráfico de drogas, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

