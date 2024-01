Em Manaus, homem é preso por ameaçar de morte a ex-companheira

Prisão ocorreu no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem, de 39 anos, foi preso por ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica contra a ex-companheira, de 32 anos. A prisão ocorreu na rua General Figueiredo, Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus, por policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) norte/leste.

Conforme a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM norte/leste, no dia 4, a vítima procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra o autor. Ela relatou que ele a estava ameaçando de morte, e mandou vários áudios para ela por meio de um aplicativo de mensagens.

“No momento em que a vítima estava na delegacia solicitando uma medida protetiva, o autor continuou a ameaçando, inclusive mandou uma foto com uma faca na mão, dizendo que ia matá-la”, relatou a delegada.

Segundo a autoridade policial, já no dia 5, a mulher novamente foi à delegacia e informou que o homem estava no local de trabalho dela, dizendo que ia encontrá-la em qualquer lugar. Com base nisso, foi representada à Justiça pela prisão preventiva do indivíduo, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário.

Durante diligências realizadas na manhã de hoje, o infrator foi localizado e preso no bairro Lírio do Vale.

Ele responderá pelos crimes de ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica, passará por audiência de custódia, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Violência doméstica: “Meu marido me agredia e o pastor dizia que era porque eu não orava”

Vítima de violência doméstica acaba presa no momento da denuncia no interior do AM

Homem é procurado por furto e violência doméstica no Amazonas