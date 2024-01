Sensação térmica acima de 53 graus nesta manhã na Zona Oeste do Rio de janeiro

Ainda é cedo, mas o calorão já eleva a temperatura em toda a cidade do Rio no início da manhã desta quinta-feira. Guaratiba, na Zona Oeste, teve o registro de 53,3 graus de sensação térmica às 8h35, de acordo com o Alerta Rio. Este é, até o momento, o registro mais alto do ano e o segundo maior desde o início do verão, em 22 de dezembro. Mais cedo, o mesmo bairro marcou 48,8 graus, seguido pelo Jardim Botânico, na Zona Sul, com 46,5 graus, medições feitas às 8h, também segundo o sistema da prefeitura. A temperatura atingiu 33,6 graus na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, de acordo com o órgão.

A previsão é de chuva rápida e isolada na tarde e à noite hoje, sem registro na madrugada. Num cenário típico da estação. O calorão não dá folga. Os termômetros devem variar entre mínima de 24 graus e máxima de 38 graus. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h). O céu vai variar entre parcialmente nublado e nublado.

De acordo com levantamento feito pelo COR, por meio de dados do Alerta Rio, em apenas 10 dias de 2024, os registros mais altos de sensação térmica, até as 9h desta quinta-feira, foram:

53,4 graus , em Guaratiba, no dia 11, às 08h35

, em Guaratiba, no dia 11, às 08h35 52,5 graus , em Guaratiba, no dia 8, às 10h

, em Guaratiba, no dia 8, às 10h 49,2 graus, no Jardim Botânico, no dia 9, às 9h05

Já os maiores registros de sensação térmica desde o início do verão, no fim do mês passado, até as 9h de hoje, são:

55 graus , em Guaratiba, no dia 25 de dezembro, às 9h10

, em Guaratiba, no dia 25 de dezembro, às 9h10 53,4 graus , em Guaratiba, no dia 11 de janeiro, às 8h35

, em Guaratiba, no dia 11 de janeiro, às 8h35 52,5 graus, em Guaratiba, no dia 8 de janeiro, às 10h

O Centro de Operações Rio (COR) orienta a população a beber bastante água, usar roupas leves, evitar atividades ao ar livre das 10h às 16h, além de não passear com animais de estimação nesse horário. Deve-se ainda preferir alimentos saudáveis, como frutas e legumes.

A formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano manterá o tempo instável, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte entre a tarde de sexta-feira e a qualquer momento do sábado. A chuva poderá passar de 25 mm/h e 100 mm/24h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas apresentarão declínio, no entanto, a máxima ainda pode se manter na casa dos 30 graus.

No domingo, ventos úmidos do oceano manterão o céu nublado ao longo do dia, com previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer momento.

Na segunda-feira, a nebulosidade estará variada no Rio, e a chuva dá uma trégua, sem previsão de ocorrer.

Veja a previsão do Alerta Rio para os próximos dias:

Sexta-feira: pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Máxima de 35 graus e mínima de 24 graus.

pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Máxima de 35 graus e mínima de 24 graus. Sábado: pancadas de chuva a qualquer momento. Máxima de 31 graus e mínima de 19 graus.

pancadas de chuva a qualquer momento. Máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Domingo: chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Máxima de 33 graus e mínima de 18 graus.

chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Máxima de 33 graus e mínima de 18 graus. Segunda-feira: sem chuva. Máxima de 35 graus e mínima de 19 graus.

*Com informações do Extra

