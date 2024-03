Empreendedorismo feminino: Evento inspira mulheres a inovarem nos negócios em Manaus

O evento de maior sucesso no empreendedorismo feminino do Amazonas reúne anualmente milhares de mulheres

Manaus (AM) — Para inspirar mulheres na inovação dos negócios, a 4ª edição do Sebrae Delas voltará na próxima sexta-feira, dia 22 de março, a partir das 13h, no Sesi — Clube do Trabalhador, em Manaus. O evento de maior sucesso no empreendedorismo feminino do Amazonas reúne anualmente milhares de mulheres que empreendem ou querem empreender no Estado, além de estimular as empreendedoras a trabalhar juntas para o desenvolvimento e aceleração de ideias e negócios.

Com o tema “Mulheres que Inspiram — Negócios Inovadores”, o encontro oferece uma programação com abordagens variadas de conteúdo para incentivar o público feminino a administrar seu próprio negócio, identificando problemas e encontrando soluções, a fim de gerar emprego e renda.

Conforme a coordenadora do programa, Âmina Pontes, o evento fornecerá trocas de experiências e temas relevantes, como: Investimento financeiro, economia criativa, inovação nos negócios e insigths estratégicos para empreender no mercado feminino.

“O número de mulheres empreendedoras cresce a cada ano. No Amazonas, por exemplo, mais de 28% dos empreendimentos são liderados por mulheres, segundo os últimos dados do IBGE. Por isso, nossa proposta é trazer mais informações para que elas possam inovar e alavancar seus negócios e o evento enriquece o Programa Sebrae DELAS, que significa ‘Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso’, que ao longo do ano trabalha a ‘Trilha de Desenvolvimento”’, destacou Âmina.

Para proporcionar maiores experiências e incentivar habilidades, o evento DELAS contará com mentorias e oficinas gratuitas que alinham prática, conhecimento e técnicas de aprendizado para gerar novas oportunidades de negócios. O espaço também contará com a exposição de parceiros institucionais e empresariais, tais como: Vizzela, Comepi, SENAC, Bemol Farma, Word Queen e EMP-Empresa de Maquiagem Profissional, trazendo além de negócios e network, produtos e serviços.

E com o intuito de impulsionar a crescente participação das mulheres no mundo dos negócios, o encontro terá como desfecho a palestra sobre “Empreendedorismo por Necessidade” com a fundadora da Wakanda Educação Empreendedora, Karine Oliveira. A empresária participou da edição brasileira do Shark Tank e foi apontada como uma das jovens empreendedoras de maior destaque no país pela revista Forbes.

Atualmente, o estado do Amazonas contabiliza mais de 179 mil donas de negócios. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e correspondem ao quarto trimestre de 2023.

Sebrae Delas

O “Sebrae Delas” é uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) voltada especificamente para o empreendedorismo feminino. Essa iniciativa visa promover o desenvolvimento e o fortalecimento dos negócios liderados por mulheres, oferecendo suporte, capacitação e oportunidades de networking.

No Amazonas, a instituição é pioneira em ter três mulheres nos cargos de liderança corporativa, sendo elas: A diretora-superintendente, Ananda Carvalho Normando Pessôa; a diretora técnica, Lamisse Said Cavalcanti; e a diretora administrativa e financeira, Adrianne Antony Gonçalves.

O programa reconhece o papel fundamental das mulheres no empreendedorismo e busca fornecer as ferramentas e o suporte necessário para que elas possam alcançar o sucesso em seus negócios. Essa iniciativa contribui para a promoção da igualdade de gênero, o fortalecimento da economia local e o desenvolvimento sustentável das comunidades em que atua.

Atividades do Programa

O programa oferece uma série de atividades e recursos para empreendedoras, incluindo:

Capacitação Empreendedora: Workshops, cursos, palestras e mentorias focadas nas necessidades específicas das empreendedoras, abordando temas como gestão empresarial, finanças, marketing, vendas, inovação e liderança.

Acesso a Mercados: Oportunidades para participar de feiras, eventos de networking, rodadas de negócios e outras iniciativas que ajudam as empreendedoras a expandirem seus negócios, fazerem parcerias e acessarem novos mercados.

Assessoria e Consultoria: Suporte individualizado para empreendedoras que buscam orientação e aconselhamento para enfrentar desafios específicos em seus negócios, como planejamento estratégico, desenvolvimento de produtos, gestão de equipe, entre outros.

Empreendedorismo Social e Sustentável: Iniciativas que promovem o empreendedorismo feminino com impacto social e ambiental positivo, incentivando projetos que contribuem para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais.

Rede de Apoio: Criação de uma rede de apoio e colaboração entre empreendedoras, facilitando a troca de experiências, o compartilhamento de recursos e o estabelecimento de parcerias estratégicas.

*Com informações da assessoria

