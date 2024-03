Semana do Consumidor tem descontos em vários segmentos em shopping de Manaus

Manaus (AM) — O Amazonas Shopping, empreendimento administrado pela Allos, mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina, já iniciou a programação da Semana do Consumidor. Até domingo (17) quem visitar o centro de compras vai poder aproveitar descontos atrativos em todos os segmentos. A ação é alusiva ao Dia do Consumidor, celebrado na sexta-feira (15).

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a Semana do Consumidor traz ofertas diferenciadas para os clientes, em diversos segmentos, do setor de modas até alimentação.

“É uma data que entrou para o calendário e que o público já aguarda, todos os anos”, destaca.

Para a diretora de Marketing da Allos, Ana Paula Niemeyer, a Semana do Consumidor é sempre uma oportunidade para reforçar o relacionamento com o público e oferecer benefícios diferenciados, transformando os shoppings em verdadeiros destinos de oportunidades.

No site www.amazonasshopping.com.br os consumidores podem conferir na aba vitrine alguns dos produtos em promoção e as lojas participantes da Semana do Consumidor. Nas redes sociais, Instagram @amazonasshopping e Facebook Amazonas Shopping.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Inscrições abertas para cursos de Páscoa voltados para empreendedores de Manaus

Procon-AM segue com o 3º Feirão Limpa Nome até sexta-feira, em Manaus