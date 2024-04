TRE-AM cria posto de atendimento eleitoral no Centro de Convenções Vasco Vasques

Localizado em área acessível de Manaus, o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV) passa a operar com um posto de atendimento avançado ao eleitor pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Montado em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), o ponto da Justiça Eleitoral busca ampliar a oferta dos serviços à população em um ambiente moderno, versátil e seguro.

O atendimento do posto no Vasco Vasques começou na segunda-feira (08/04) e vai funcionar até o dia 8 de maio, das 8h às 15h, com agendamento prévio pela internet. A estrutura dos serviços do TRE-AM foi montada no piso Angelim, no terceiro andar do CCAVV 2, uma das etapas do complexo, localizado na zona centro-sul da cidade.

Para o diretor de Departamentos de Negócios e Eventos, Igor Oliveira, a abertura do posto reforça a versatilidade do complexo, que é totalmente ajustável aos eventos de diferentes tipos, portes e vocações, dispondo de paredes móveis. Em 2024, a previsão é de que mais de 50 eventos sejam realizados no espaço.

“O Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques é um dos maiores espaços do gênero da Região Norte, com uma estrutura adaptável às necessidades dos organizadores, além de dar acesso às grandes regiões de Manaus. Tem um ambiente climatizado, moderno e amplo, que garante atendimento de qualidade e seguro para o público, independente do nicho e tamanho do evento”, ressalta Oliveira.

Posto de atendimento eleitoral

No ponto do Vasco Vasques, os cidadãos de Manaus poderão tirar o título, mudar o local de votação, transferir o domicílio eleitoral de outro município, mudar o nome, registrar o nome social, entre outros serviços.

Para ter acesso aos serviços, é necessário agendar o atendimento pelo site do TRE-AM. Após o procedimento, o cidadão deve comparecer ao local, no dia e hora marcada, com RG e comprovante de residência em mãos.

Para os homens maiores de 18 anos, o Tribunal orienta que é preciso levar comprovante de alistamento militar. E os jovens a partir de 16 anos ou que completarem esta idade até o dia do 1º turno das eleições – dia 6 de outubro –, também podem tirar o título.

Estrutura

Em uma localização privilegiada na avenida Constantino Nery, Nº 5.001, bairro Flores, na zona centro-sul, o Centro de Convenções conta em sua totalidade com área útil de 12.482 mil metros quadrados (m²). Dividido em duas etapas, CCAVV 1 e CCAVV 2, ambos espaços são climatizados e com isolamento acústico.

O CCAVV é dotado de toda estrutura necessária para sediar congressos, fóruns, exposições, entre outros potenciais eventos que movimentam o mercado, comportando até 10 mil pessoas simultaneamente. O local possui ainda banheiros, elevadores e estacionamento.

Para os interessados em realizar seus eventos no Centro de Convenções, o contato pode ser feito pelo número 2101-8182 ou pelo e-mail [email protected]. Para mais informações siga, também, o instagram @vascovasquesam.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Ouvidora da Mulher do TRE-AM assume interinamente a presidência do Coje