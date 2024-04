Prefeitura de Borba anuncia adequação de salário de servidores da saúde

Borba (AM) – A Prefeitura de Borba anunciou a adequação do salário dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e microscopistas do município. Ao total, 188 profissionais estão sendo beneficiados com a atualização salarial, anunciada na última quarta-feira (3).

“Nossos servidores da saúde merecem ser valorizados, pois são pessoas que lidam todos os dias com diversos tipos de doenças, como a dengue e a malária. Eles não medem esforços para cuidar da nossa população com toda atenção e carinho. Com esse reconhecimento, estamos também garantindo melhores serviços à população. Servidores valorizados são mais produtivos”, declarou Simão Peixoto, prefeito de Borba.

Ao total, 126 agentes de saúde, 50 agentes de endemias e 12 microscopistas, trabalham nas unidades e serviços de saúde. Eles atuam tanto nas 287 comunidades da zona rural quanto no combate à dengue e malária na zona urbana do município de Borba.

“Uma boa notícia para esses profissionais é que agora os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e microscopistas passam a fazer parte do quadro de profissionais da saúde do município. Então é uma forma de valorização desses profissionais e também uma ótima oportunidade para que eles possam se preparar para o concurso público que está previsto para ocorrer no município”, esclareceu Albert Antunes, Secretário de Saúde de Borba.

A atualização do salário desses profissionais ocorreu no início de abril. Eles passaram a receber o valor de dois salários mínimos mais benefícios, como combustível para visitas em campo e remoções. Além do novo salário, os profissionais também receberam pagamentos retroativos.

*Com informações da assessoria

