Jornalista do Em Tempo é homenageado em sessão solene na CMM

Manaus (AM) – O jornalista do Em Tempo, Jonathan Ferreira, foi homenageado, nesta sexta-feira (26), em sessão solene na Câmara Municipal de Manaus (CMM), em alusão ao Dia do Jornalista, comemorado no dia 7 de abril. O evento reuniu mais de 80 profissionais da área, reconhecendo a importância do trabalho jornalístico para a sociedade.

O reconhecimento, segundo Jonathan, é essencial devido aos desafios diários da profissão, uma vez que, nem sempre a ocupação é valorizada pela população.

“É importante este momento por reconhecer o trabalho que nós jornalistas realizamos no dia a dia, mesmo com pouco reconhecimento. É um desafio, mas estou fazendo o possível para entregar um produto de qualidade, que ajude as pessoas em algum aspecto”, destacou Ferreira.

O momento foi promovido pelo vereador Professor Samuel (PSD). Durante a sessão, o vereador destacou a importância do jornalismo como um pilar da democracia e da informação, citando Christiane Amanpour: “O jornalismo não é apenas um trabalho, é uma missão. É a busca incansável pela verdade em um mundo muitas vezes obscurecido pela desinformação”.

Em seu pronunciamento, o vereador enfatizou o compromisso dos jornalistas em informar, esclarecer e, por vezes, educar e entreter o público, contribuindo para uma sociedade mais consciente e participativa.

O secretário adjunto de imprensa do Governo do Estado do Amazonas, Jhemisson Marinho, ressaltou a importância deste momento.

“Não há como falar de jornalismo sem falar da importância para a democracia, pois sem jornalistas, sabemos que muito dificilmente as informações chegariam aonde chegam. Porém hoje vivemos um momento de desafio para todos nós, com o uso de Inteligência Artificial pulverizado nos meios de comunicação, no discernimento do que é verdade ou não e na luta pelos postos de trabalho”, completou Jheimisson ao falar sobre o uso de inteligência artificial no meio da comunicação.

O diretor de comunicação da Câmara Municipal de Manaus, Mário Marinho, enfatizou a prioridade de levar o parlamento para mais próximo da população através das reformulações da Casa Legislativa.

“Temos a liberdade de promover uma grade transparente e coerente e assim estamos seguindo”, destacou Mário.

Ao encerrar seu pronunciamento, o vereador Professor Samuel expressou sua satisfação em promover a sessão solene em homenagem aos jornalistas e reconhecer o trabalho desses profissionais. Ele enfatizou a importância de valorizar e apoiar o jornalismo em todas as suas formas, reconhecendo sua importância vital para a construção de um mundo mais informado, pois como educador ele afirmou que a informação destrói barreiras.

O vereador é autor da lei que instituiu o Dia do Jornalista Esportivo em Manaus, data esta que fomenta o esporte e a valorização dos profissionais que dedicam suas vidas a contar histórias e emocionar através das transmissões esportivas.

*Com informações da assessoria

