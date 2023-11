Manaus (AM) – O jornalista do Jornal Em Tempo, editor de economia Jonathan Ferreira, foi destaque no Prêmio Jaraqui Graúdo, que na categoria ”Reportagem do Ano”, com a matéria “Manaus, é celeiro de empresas de tecnologia e startups”. O evento fez parte da ExpoAmazônia Bio&TIC 2023, e aconteceu durante a noite de quarta-feira (29), no Studio 5 Centro de Convenções, Zona Sul de Manaus.

Exaltando os investimentos em empreendedorismo, inovação e no setor de economia 4.0. da região, a reportagem de Jonathan apresenta o atual cenário tecnológico da capital amazonense, que se volta para o impulsionamento das startups.

Em seu discurso de agradecimento ao prêmio, o jornalista ressaltou que a relevância de informar a população sobre os avanços tecnológicos do estado.

“Eu agradeço essa premiação. Como jornalista de impresso e de portal, gosto de contribuir com essa área e estou sempre disposto quando precisarem. Agradeço”, pontuou Ferreira.

A reportagem do ano reúne elementos como os investimentos na área de inovação, a dependência em relação ao Polo Industrial de Manaus, os trabalhos desenvolvidos pelas startups “Faço a Conta” e “Rehearsal”, e finaliza destacando a aposta em um futuro mais tecnológico no meio da floresta amazônica.

Destaques da premiação

Além de Jonathan, outros profissionais da área foram premiados. Dividida em três fases, a premiação permite a participação do público na primeira delas, que indica os nomes de pessoas físicas e jurídicas para as categorias como Assessoria e Consultoria; Empreendedor do ano; Veículo de Comunicação; Reportagem do ano; Espaço de Inovação; Corporate; Evento do ano; Incubadora; Aceleradora; Mentor do ano; Universidade; Programa para Startups; Instituição de Inovação; Investidor Anjo; Herói/ Heroína do ano; Negócio de Impacto Social; Startup Revelação e Startup do ano.

Considerado o melhor veículo de comunicação, o Portal I9Brasil, através da jornalista Amanda Mota, salientou a importância de ceder espaço para mostrar as conquistas do empreendedorismo no Amazonas.

“Essa premiação impulsiona a equipe a continuar firme no propósito de bem informar sobre as ‘newstec’ mais importantes, com especial atenção ao Norte e Nordeste brasileiro. E que venham mais pautas, mais inovações, mais empreendedorismo, mais tecnologia para Manaus, para o Amazonas, para a Amazônia, o Norte e Nordeste brasileiro. Pois, o I9BRASIL quer dar para essas regiões mais oportunidades de divulgação de suas notícias com foco no ecossistema inovador e empreendedor.”, comentou a CEO.

Eleita a Startup do ano, o Navegam, possui o objetivo otimizar o transporte fluvial na região amazônica, facilitando o acesso a informações sobre frete e transporte de passageiros. No discurso de agradecimento, a gestora Michele Guimarães incentivou a participação das mulheres no mundo dos negócios voltados à inovação.

Confira a lista completa:

Assessoria e Consultoria: Manaus Tech Hub

Empreendedor do Ano : Tulio Condé

Veículo de Comunicação: Portal I9Brasil

Reportagem do Ano: “Manaus é celeiro de empresas de tecnologia e startups”

Espaço de Inovação: Casarão da Inovação

Corporate: Samsung

Evento do ano: Ocean Innovation Week

Incubadora: Inbiota

Aceleradora Manaus: Tech Hub

Mentor do Ano: Daniel Goettenauer

Universidade: UEA

Programa para Startup: Inova Amazônia

Instituto de Inovação: Sidia

Investidor Anjo: Denis Minev

Herói/ Heroína do Ano: Michella Lasmar

Negócio de Impacto Social: Hermanitos

Startup Revelação: Chemical

Startup do Ano: Navegam

Personalidade do ano: Ananda Carvalho

