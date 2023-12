Jornalista do Em Tempo é premiado durante 2º Prêmio Águas de Manaus

Manaus (AM) – O jornalista do Em Tempo, Jonathan Ferreira, foi premiado durante a segunda edição do Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental, que ocorreu durante a noite de terça-feira (5), no Salão Nobre do SESI Clube do Trabalhador, Zona Leste de Manaus.

O jornalista é autor da matéria “Saneamento básico: Investimento que gera retorno financeiro em Manaus”, o profissional da comunicação conquistou o segundo lugar da categoria impresso.

Em seu discurso de agradecimento, Jonathan ressaltou a relevância da premiação para a classe jornalística do Estado, que visa destacar o trabalho feito pelos veículos de comunicação nas diversas categorias.

“O Prêmio de Jornalismo Águas de Manaus traz oportunidade de destacar o trabalho dos jornalistas amazonenses. Agradeço e espero que meu trabalho e dos meus colegas acendam o alerta sobre a importância de se discutir sobre saneamento básico em Manaus”, pontuou o jornalista.

A matéria premiada faz um parâmetro sobre o atual sistema de saneamento básico de Manaus, incluindo os investimentos feitos nos últimos anos. Conforme o material, a cidade mais populosa da região Norte vem apresentando evolução nos indicadores de saneamento, com projeção de alcançar 30% de cobertura sanitária ainda em 2023.

Segundo a Águas de Manaus, ao todo, 113 matérias jornalísticas foram inscritas, representando um salto de mais de 60% em relação à primeira edição do prêmio. Mais de 40 veículos de imprensa participaram desta edição.

Veja a lista completa de vencedores:

Categoria Universitário – Camila Barbosa Oliveira, Francisco Gomes e Sofia Castro, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com a reportagem Águas subterrâneas de Manaus: contaminação silenciosa (publicada no portal LabF5).

Categoria Fotojornalismo

1º lugar: Márcio Ricardo Carmin da Silva – Nascentes lutam para sobreviver (jornal A Crítica)

2º lugar: Raphael Alves – Baixa vazão histórica do principal afluente do Amazonas (Agência EFE)

3º lugar: Sérgio Ricardo de Oliveira – Desafio entre preservação e desenvolvimento econômico no Rio Tarumã-Açu em Manaus (Revista Cenarium)

Categoria Webjornalismo

1º lugar: Ana Kelly Franco de Figueiredo, Muniz Neto e Marcos Sérgio Jr. – Igarapés de Manaus: Gotas de esperança resistem a rios de descaso (Portal Norte)

2º lugar: Eliena Monteiro de Jesus – Rio Negro fornece mais de 700 milhões de litros de água por dia para Manaus (portal g1 Amazonas)

3º lugar: Isabelle Almeida Lima – Saneamento para o futuro: conheça o primeiro beco de palafitas a receber esgotamento sanitário em Manaus (portal Amazônia)

Categoria Áudio

1º lugar: Bruno Elander Cavalcante Paulo – Ciência une saneamento e respeito ao meio ambiente (Rádio Rio Mar)

2º lugar: Cindy Patricia Lopes da Silva – Manaus desperdiça mais da metade da água potável captada pelo sistema de saneamento (rádio BandNews Difusora)

3º lugar: Guilherme Guedes de Lima – Avanço nos serviços de coleta e tratamento de água e impactos sociais em meio à seca (Rádio Norte)

Categoria Impresso

1º lugar: Lucas Alves de Vasconcelos Neto – Nascente do Mindu luta pela sobrevivência (jornal A Crítica)

2º lugar: Jonathan Ferreira Bernardo

Saneamento básico garante saúde e renda (jornal Em Tempo)

3º lugar: Simone de Souza Lima

Seca expõe risco com lixo e saneamento (jornal Diário do Amazonas)

Categoria Repórter Cinematográfico

1º lugar: Rômulo da Silva Reis

Água que Transforma Vidas (TV Norte)

2º lugar: Pedro Afonso Gadelha de Assis

Pesquisa em igarapé analisa qualidade da água e contribuiu para preservação (TV A Crítica)

3º lugar: Charles Pessoa

Realidades opostas do saneamento em Manaus (TV Record)

Categoria Telejornalismo

1º lugar: Catiane da Silva Moura, Henri Clay, Mayane Holanda, Monalissa Gonçalves e Mateus Sena – Desperdício de água: impactos e conscientização (Rede Amazônica)

2º lugar: João Luiz Rodrigues Onety, Lia dos Santos, João Floriano, Charles Pessoa, Irailton Vilaça, Carlos William, Laís Ferreira e Camila Seixas – Realidades opostas do saneamento em Manaus (TV Record Manaus)

3º lugar: Luan Herman, Mariana Rocha, Alexandre Salles, Rômulo Reis, Jayana Furukawa, Leandro Santos – Água que transforma vidas (TV Norte)

GRANDE PRÊMIO DE JORNALISMO

Catiane da Silva Moura

Desperdício de água – impactos e conscientização (Rede Amazônica)

Equipe

Catiane Moura – Repórter

Henri Clay – Repórter Cinematográfico

Mayane Holanda – Editora de texto

Monalisa Gonçalves – Editora de vídeo

Mateus Sena – Produtor

