‘Sorin’ é preso por envolvimento na morte de ‘Zé Pequeno’ em bar de Manaus

Manaus (AM) – David Machado do Carmo, de 29 anos, conhecido como “Sorin”, foi preso na quinta-feira (25), em São Paulo, por envolvimento no homicídio de Erick de Souza Lima, de 29 anos, o “Zé Pequeno”. A prisão ocorreu no centro da capital paulista.

Em coletiva de imprensa, o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, informou que a ação criminosa ocorreu em um bar localizado na rua Ibicaré, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

“Na ocasião, aconteceu uma discussão entre a vítima e o dono do bar, identificado como José Fernandes Silva Ávila, conhecido como “Colombiano”, que está foragido, e efetuou cerca de cinco disparos contra Erick”, disse o delegado.

Na sequência, “Sorin”, que é genro de “Colombiano”, efetuou mais três disparos na vítima, que já estava caída ao chão. Ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Investigações

A equipe de investigação da DECCT repassou aos policiais da DEHS informações de que “Sorin” teria viajado para São Paulo, logo após o fato criminoso.

Com base nisso, a Delegacia de Investigações Interestaduais (Polinter) da PC-SP, foi acionada para dar apoio à captura do indivíduo, que foi preso no centro da capital paulista.

Procurado

A PC-AM solicita a quem tiver informações da localização de José Fernandes Silva Ávila, conhecido como “Colombiano”, que entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Procedimentos

David responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário para ser recambiado ao Amazonas.

